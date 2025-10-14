Boeing remporte des contrats pluriannuels d'environ 2,7 milliards de dollars

(AOF) - Boeing a remporté plusieurs contrats pluriannuels d'une valeur d'environ 2,7 milliards de dollars pour la production de capteurs Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Dans le cadre de ces contrats, le constructeur aéronautique américain livrera plus de 3 000 capteurs à un rythme pouvant atteindre 750 unités par an jusqu'en 2030. Boeing travaillera en étroite collaboration avec Lockheed Martin et l'armée américaine afin d'augmenter encore les cadences de production et d'atteindre les nouveaux objectifs fixés pour l'intercepteur PAC-3.
