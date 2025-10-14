Boeing remporte des contrats d'une valeur de 2,7 milliards de dollars pour des autodirecteurs de missiles Patriot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a déclaré mardi avoir obtenu environ 2,7 milliards de dollars dans le cadre d'une série de contrats pluriannuels pour la fourniture d'un composant de guidage clé pour les missiles d'interception Patriot.

Ces contrats interviennent dans un contexte de forte demande mondiale pour les missiles d'interception Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), alors que les Etats-Unis et les armées alliées renforcent leurs capacités de défense aérienne en réponse à l'aggravation des tensions géopolitiques.

Dans le cadre de cet accord, Boeing livrera plus de 3 000 têtes chercheuses, qui aident le missile à détecter, suivre et verrouiller sa cible, à raison de 750 unités par an jusqu'en 2030.

Boeing a indiqué qu'il travaillait en étroite collaboration avec le maître d'œuvre Lockheed Martin LMT.N et l'armée américaine afin d'augmenter encore les cadences de production et d'atteindre de nouveaux objectifs pour l'intercepteur PAC-3.

"La demande d'intercepteurs PAC-3 a augmenté en réponse aux récents conflits et à l'évolution rapide des menaces en Ukraine, au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique", a déclaré Boeing mardi.

Le mois dernier, l'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles PAC-3.

Le système Patriot est l'une des plateformes de défense aérienne avancées fournies par les alliés occidentaux à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe et pourrait également jouer un rôle dans l'initiative de défense antimissile Golden Dome proposée par le président américain Donald Trump.