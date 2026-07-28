Boeing réduit ses pertes au 2e trimestre grâce à la hausse des livraisons

Le constructeur aéronautique a nettement amélioré ses résultats au deuxième trimestre 2026, grâce à l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux et à un retour à une génération de trésorerie positive. Le groupe affiche un carnet de commandes record et maintient ses principaux objectifs industriels. Le titre est attendu en légère hausse à l'ouverture de Wall Street, autour des 0,25%.

Boeing est parvenu à réduire quelque peu ses pertes au deuxième trimestre, celles-ci ressortant à 428 MUSD contre 612 MUSD à la même période de l'an passé. Le consensus S&P était pourtant encore plus optimiste, tablant même sur un petit gain de l'ordre de 32 MUSD.

Le BPA dilué publié ressort à -0,67 USD, contre -0,92 USD un an plus tôt, mais le consensus ciblait 0,04 USD. En données ajustées, le BPA s'établit à -0,76 USD, contre -1,24 USD un an auparavant.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 8% sur un an à 24,56 MdsUSD, porté principalement par la livraison de 171 avions commerciaux, soit une hausse de 14%. Cette fois-ci, le consensus (24,27 MdsUSD) est légèrement battu.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'activité Aviation commerciale a augmenté de 8% à 11,8 MdsUSD. Boeing a indiqué avoir commencé la montée en cadence de la production du 737 à 47 appareils par mois et confirmé viser la certification des 737-7 et 737-10 en 2026, avec une première livraison attendue en 2027. Le groupe maintient également son objectif de première livraison du 777X en 2027.

La division Défense, Espace et Sécurité a vu son chiffre d'affaires progresser de 13% à 7,5 MdsUSD, tandis que l'activité Services mondiaux a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 5,3 MdsUSD.

Par ailleurs, le groupe est repassé à un résultat opérationnel publié positif de 156 MUSD, loin de la perte de 176 MUSD enregistrée un an plus tôt... mais aussi très loin du consensus qui visait 491 MUSD.

En données ajustées, le résultat opérationnel est ressorti à 1 MUSD, contre une perte de 433 MUSD au deuxième trimestre 2025.

Le flux de trésorerie opérationnel a bondi de 501% à 1,4 MdUSD, grâce à l'augmentation des livraisons commerciales et à un effet favorable du besoin en fonds de roulement. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) ajusté (non-GAAP) est redevenu positif à 631 MUSD, contre -200 MUSD un an auparavant.

Le carnet de commandes total du groupe a atteint un niveau record de 715 MdsUSD, dont 597 MdsUSD pour l'activité Aviation commerciale, représentant plus de 6 200 avions.

"Je suis très satisfait des progrès réalisés par nos équipes dans l'exécution de notre plan, a indiqué le directeur général, Kelly Ortberg. "Nous nous sommes attachés à rétablir la confiance et nous poursuivons cet objectif en mettant durablement l'accent sur la sécurité, la qualité et le respect des délais".

En matière de perspectives, Boeing confirme ses principaux objectifs industriels, notamment la certification des 737-7 et 737-10 en 2026, ainsi que les premières livraisons de ces appareils et du 777X en 2027.

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Boeing, avec un objectif de cours inchangé à 295 USD.

Selon l'analyste, Sheila Kahyaoglu, les résultats du deuxième trimestre ont dépassé les attentes grâce à la performance de l'activité avions commerciaux (BCA), compensant une charge de 280 MUSD liée au programme VC-25 dans la défense.

La note met aussi en avant le maintien des objectifs industriels, avec une montée en cadence du 737 à 47 appareils par mois et une première livraison du 777X toujours attendue en 2027, sans changement de calendrier.