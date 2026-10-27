Boeing réduit fortement ses pertes, le marché plus exigeant

L'avionneur est parvenu a considérablement réduire ses pertes au troisième trimestre 2026, en s'appuyant sur la hausse de son chiffre d'affaires et sur une forte amélioration de sa génération de trésorerie. Sauf que le marché, exigeant, visait bien mieux et tablait même sur un léger bénéfice. Conséquence ? Le titre est attendu en léger repli à l'ouverture de Wall Street.

Boeing dévoile une perte nette de 116 MUSD au titre du 3e trimestre de l'exercice 2026, contre une perte de 5,34 milliards de dollars un an plus tôt, soit une réduction de près de 98%. Si la performance est de taille, le consensus s'attendait à mieux et visait même un modeste bénéfice, de l'ordre de 30 MEUR.

Par conséquent, l'avionneur enregistre un BPA de -0,26 USD (contre -7,14 USD un an auparavant) alors que le consensus visait -0,02 USD.

En données ajustées, la perte par action ressort à 0,34 USD, contre 7,47 USD au troisième trimestre 2025.

De son côté, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 4%, à 24,19 MdsUSD, là aussi légèrement inférieur au consensus (24,37 MdsUSD). Dans le détail, le CA de l'aviation commerciale a reculé de 3%, à 10,72 MdsUSD, malgré la livraison de 161 appareils, contre 160 un an auparavant. La perte opérationnelle de cette division a été ramenée à 697 MUSD, contre 5,35 MdsUSD au troisième trimestre 2025. Le groupe rapporte que les résultats de l'année précédente avaient été pénalisés par une charge liée au programme 777X.

Par ailleurs, la division Défense, Espace et Sécurité a enregistré une croissance de 15% de son chiffre d'affaires, à 7,94 MdsUSD. Son résultat opérationnel a bondi de 332%, à 492 MUSD, soutenu notamment par une plus-value de 252 MUSD liée à la cession de HRL Laboratories.

Le résultat opérationnel publié par Boeing est finalement de retour en territoire positif, à 354 MUSD après une perte de 4,78 MdsUSD un an plus tôt, mais il reste inférieur au consensus (575 MUSD).

Le flux de trésorerie opérationnel a augmenté de 33%, à 1,5 MdUSD, malgré des paiements d'environ 700 MUSD liés à un accord avec le département américain de la Justice. Le free cash flow ajusté a presque doublé, à 464 MUSD, contre 238 MUSD un an plus tôt, soit une hausse d'environ 95%.

Enfin, le carnet de commandes total de Boeing a atteint un niveau record de 745 MdsUSD à la fin du trimestre, dont 612 MdsUSD pour l'aviation commerciale, représentant plus de 6 300 appareils. La trésorerie et les placements financiers s'établissaient à 20,7 MdsUSD, contre 20 MdsUSD à la fin du trimestre précédent, tandis que la dette consolidée reste stable à 45,9 MdsUSD.

"Les récentes étapes franchies, notamment la certification des 737-7 et 737-10 et notre sélection pour concevoir et construire le chasseur de sixième génération de la marine américaine, constituent des avancées importantes", a déclaré Kelly Ortberg, directeur général de Boeing. Il a toutefois souligné que le groupe devait poursuivre ses efforts en matière de sécurité, de qualité et de discipline opérationnelle.

Concernant les perspectives, Boeing poursuit la montée en cadence de la production du 737 vers un rythme stabilisé de 47 appareils par mois, tandis que celle du 787 reste à huit appareils mensuels. Le groupe maintient également son calendrier de première livraison du 777X en 2027.

Jefferies reste à l'achat

A la suite de cette publication, Jefferies reste à "achat" sur le titre Boeing, avec un objectif de cours inchangé à 265 USD.

Le broker estime que Boeing reste en mesure d'atteindre son précédent objectif de flux de trésorerie disponible (FCF) compris entre 1 et 3 MdsUSD en 2026, malgré l'absence de confirmation de cette prévision dans la présentation trimestrielle. Le FCF du troisième trimestre, à 464 MUSD, ressort d'ailleurs au dessus des estimations (325 MUSD).

L'analyste souligne toutefois la dégradation des marges de l'activité d'aviation commerciale (BCA), pénalisées par un mix moins favorable, des coûts supplémentaires liés aux ajustements des cadences de production et une hausse des coûts anticipés dans la chaîne d'approvisionnement.

Si le bureau d'études relève les progrès du programme 737 vers une stabilisation à 47 appareils par mois, il attend désormais des précisions sur la trajectoire du FCF en 2027, la montée en cadence des 737 et 787 ainsi que la contribution de ces programmes à la génération de trésorerie.