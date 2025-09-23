 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boeing propose des mesures correctives en vue d'obtenir l'approbation de l'UE pour l'acquisition de Spirit
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a proposé des mesures correctives afin d'obtenir l'approbation de l'UE pour le rachat de Spirit AeroSystems SPR.N , la plus grande entreprise indépendante d'aérostructures au monde, selon une mise à jour sur le site Internet de la Commission européenne.

Boeing a annoncé l'acquisition pour 4,7 milliards de dollars en juillet de l'année dernière. Airbus AIR.PA reprendrait également les activités européennes déficitaires de l'équipementier.

La Commission, qui est chargée de veiller à l'application des règles de concurrence dans l'UE, a reporté au 14 octobre la date limite à laquelle elle devait prendre sa décision concernant l'opération.

Elle devrait demander l'avis des acteurs du marché avant de décider d'accepter les mesures correctives proposées par Boeing ou d'ouvrir une enquête approfondie, d'une durée de quatre mois, si elle a de sérieux doutes.

L'autorité de la concurrence britannique a autorisé l'opération sans condition le mois dernier.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
195,160 EUR Euronext Paris +0,01%
BOEING CO
212,090 USD NYSE -1,59%
SPIRIT AERO HLDG-A
38,140 USD NYSE -1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

