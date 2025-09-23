Boeing propose des mesures correctives en vue d'obtenir l'approbation de l'UE pour l'acquisition de Spirit

Boeing BA.N a proposé des mesures correctives afin d'obtenir l'approbation de l'UE pour le rachat de Spirit AeroSystems SPR.N , la plus grande entreprise indépendante d'aérostructures au monde, selon une mise à jour sur le site Internet de la Commission européenne.

Boeing a annoncé l'acquisition pour 4,7 milliards de dollars en juillet de l'année dernière. Airbus AIR.PA reprendrait également les activités européennes déficitaires de l'équipementier.

La Commission, qui est chargée de veiller à l'application des règles de concurrence dans l'UE, a reporté au 14 octobre la date limite à laquelle elle devait prendre sa décision concernant l'opération.

Elle devrait demander l'avis des acteurs du marché avant de décider d'accepter les mesures correctives proposées par Boeing ou d'ouvrir une enquête approfondie, d'une durée de quatre mois, si elle a de sérieux doutes.

L'autorité de la concurrence britannique a autorisé l'opération sans condition le mois dernier.