Boeing progresse grâce à la commande de 110 appareils par Alaska Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de près de 1% à environ 232 dollars

** Les actions d'Alaska Airlines ALK.N ont baissé de 1,2 % à environ 50,1 dollars

** ALK commande 105 nouveaux 737-10 et cinq nouveaux 787, exerçant ainsi toutes les options 787 précédentes détenues auprès de Boeing, ont déclaré les entreprises

** La commande la plus importante jamais passée par Alaska porte son carnet de commandes auprès de Boeing à 245 appareils

** À la dernière clôture, les actions de BA ont augmenté de 34,6 % et celles d'ALK ont baissé de 21,2 % au cours de l'année écoulée