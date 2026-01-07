 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing progresse grâce à la commande de 110 appareils par Alaska Airlines
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de près de 1% à environ 232 dollars

** Les actions d'Alaska Airlines ALK.N ont baissé de 1,2 % à environ 50,1 dollars

** ALK commande 105 nouveaux 737-10 et cinq nouveaux 787, exerçant ainsi toutes les options 787 précédentes détenues auprès de Boeing, ont déclaré les entreprises

** La commande la plus importante jamais passée par Alaska porte son carnet de commandes auprès de Boeing à 245 appareils

** À la dernière clôture, les actions de BA ont augmenté de 34,6 % et celles d'ALK ont baissé de 21,2 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
50,166 USD NYSE -1,15%
BOEING CO
233,350 USD NYSE +1,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank