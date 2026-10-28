Boeing prévoit un doublement du fret aérien mondial d'ici 2045

Le constructeur aéronautique anticipe une forte progression de la demande, soutenue par le commerce électronique, la diversification des chaînes d'approvisionnement et les besoins liés à l'intelligence artificielle.

Boeing considère que la flotte mondiale d'avions-cargos devrait augmenter de 67% au cours des vingt prochaines années. Très concrètement, celle-ci passerait de 2 395 appareils en 2025 à 4 010 en 2045, selon ses dernières prévisions publiées mercredi. Le trafic de fret aérien devrait quant à lui progresser de 3,5% par an en moyenne, à un rythme supérieur à celui de la croissance économique et du commerce mondial.

Pour accompagner cette expansion et remplacer les appareils vieillissants, les opérateurs auront besoin de 2 930 avions-cargos neufs ou convertis. Environ 55% des livraisons serviront à accroître les capacités, contre 45% destinées au renouvellement des flottes. Les deux tiers des appareils livrés seront des avions de transport de passagers convertis en cargos, le solde correspondant à des appareils neufs.

Les flux commerciaux impliquant l'Asie devraient tirer la croissance et représenter environ 60% du marché mondial. Parallèlement, la demande croissante de services de livraison express devrait porter la part des opérateurs spécialisés à près de 25% du trafic mondial de fret aérien en 2045.

Sur les coups de 16h, Boeing reculait de près de 1% à Wall Street, aux alentours des 167 USD. Pour rappel, le titre a déjà cédé de plus de 10% hier à la suite d'inquiétudes quant au rythme de production des 737 MAX.