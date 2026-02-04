 Aller au contenu principal
Boeing prévoit de commencer à livrer des 787 Dreamliners améliorés au cours du premier semestre
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 04:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N prévoit de commencer à livrer aux compagnies aériennes des 787-9 et 787-10 Dreamliners améliorés au cours du premier semestre de cette année, permettant des vols plus longs ou une plus grande capacité de chargement, a déclaré un haut responsable mercredi.

Les améliorations apportées à la masse maximale au décollage de ces avions gros porteurs permettront aux compagnies aériennes de parcourir 400 miles supplémentaires (643 km) ou de transporter cinq à six tonnes de fret en plus, a déclaré Darren Hulst, vice-président du marketing commercial de Boeing. "Ces avions sont en fait déjà dans le système de production, en cours de certification, et nous prévoyons des livraisons de ces avions à partir du premier semestre de cette année", a-t-il déclaré à la presse en marge du salon aéronautique de Singapour .

M. Hulst a également indiqué que l'avionneur s'attendait à ce que le 777X, plus grand, soit certifié au cours du second semestre de l'année, bien qu'il ne puisse pas entrer en service avant l'année prochaine.

"Lorsque nous pensons à la différence entre la certification et l'entrée en service, cela dépend vraiment de nos clients lorsqu'ils prennent livraison de l'avion et des processus et étapes qu'ils doivent suivre entre la certification et l'entrée en service de l'avion", a-t-il déclaré. Reuters a rapporté mardi que Boeing prévoyait le premier vol d'un 777X de série en avril, ce qui constitue un signe important de progrès pour son nouveau jet longtemps retardé.

