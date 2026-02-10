 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing prévoit d'ouvrir une quatrième ligne de production de 737 au milieu de l'été
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur une nouvelle augmentation des taux aux paragraphes 3 et 4) par Dan Catchpole

Boeing BA.N prévoit d'ouvrir une quatrième ligne de production de 737 MAX à Everett, dans l'Etat de Washington, au milieu de l'été, a déclaré un dirigeant de Boeing mardi lors d'une conférence des fournisseurs de l'aérospatiale.

Cette nouvelle ligne, baptisée North Line, s'inscrit dans le cadre des plans de l'avionneur américain visant à augmenter la production de son célèbre jet 737 MAX. La production passe actuellement de 38 à 42 avions par mois.

Les fournisseurs peuvent s'attendre à ce que Boeing augmente encore sa production d'environ 15 % au cours des 18 prochains mois, a déclaré Katie Ringgold, vice-présidente de Boeing et directrice générale du programme 737, lors de la conférence Advance 2026 de la Pacific Northwest Aerospace Association.

Cela correspond au prochain objectif de Boeing en matière de cadence de production du 737, à savoir 47 avions par mois.

Valeurs associées

BOEING CO
242,730 USD NYSE -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank