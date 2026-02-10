Boeing prévoit d'ouvrir une quatrième ligne de production de 737 au milieu de l'été

Boeing BA.N prévoit d'ouvrir une quatrième ligne de production de 737 MAX à Everett, dans l'Etat de Washington, au milieu de l'été, a déclaré un dirigeant de Boeing mardi lors d'une conférence des fournisseurs de l'aérospatiale.

Cette nouvelle ligne, baptisée North Line, s'inscrit dans le cadre des plans de l'avionneur américain visant à augmenter la production de son célèbre jet 737 MAX. La production passe actuellement de 38 à 42 avions par mois.

Les fournisseurs peuvent s'attendre à ce que Boeing augmente encore sa production d'environ 15 % au cours des 18 prochains mois, a déclaré Katie Ringgold, vice-présidente de Boeing et directrice générale du programme 737, lors de la conférence Advance 2026 de la Pacific Northwest Aerospace Association.

Cela correspond au prochain objectif de Boeing en matière de cadence de production du 737, à savoir 47 avions par mois.