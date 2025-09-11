Boeing prend du retard dans la certification de son 777X, selon son directeur général

Les pressions inflationnistes affectent la chaîne d'approvisionnement de Boeing et la tarification des avions

l'augmentation de la production du 737 MAX dépend de la réduction des retouches, note Ortberg

la certification du 777X prend plus de temps que prévu, mais aucun nouveau problème technique n'a été découvert

Le directeur général de Boeing BA.N , Kelly Ortberg, a déclaré jeudi que le constructeur d'avions avait pris du retard dans la certification du 777-9, son dernier gros porteur.

La société prévoit de livrer le premier 777X en 2026, soit six ans plus tard que prévu lors du lancement du programme en 2013.

Il reste une "montagne de travail" pour certifier l'avion, mais aucun nouveau problème technique n'a été identifié, a déclaré M. Ortberg lors de la conférence Morgan Stanley Laguna.

Mais "même un retard mineur sur le programme 777 a un impact financier assez important" pour l'entreprise, qui a déjà perdu plusieurs milliards de dollars sur le programme, a-t-il fait remarquer.

La pression inflationniste qui s'exerce sur la chaîne d'approvisionnement de Boeing affecte le prix des avions, a-t-il ajouté. Cependant, il ne s'attend pas à ce que des problèmes de chaîne d'approvisionnement empêchent l'entreprise d'augmenter la production de son best-seller, le 737 MAX, à 42 avions par mois d'ici la fin de l'année, alors que le plafond actuel imposé par le gouvernement fédéral est de 38 avions, a déclaré M. Ortberg.

L'entreprise doit encore réduire la quantité de travail à refaire sur le programme 737 avant que Boeing ne puisse augmenter sa production, a-t-il noté. Boeing a bien progressé sur les modifications de conception nécessaires à la certification des 737 MAX 7 et MAX 10, les modèles les plus petits et les plus grands de l'avion, a déclaré M. Ortberg, ajoutant qu'"il est frustrant qu'il ait fallu, qu'il nous ait fallu autant de temps..."

L'avionneur doit augmenter la production de son 737 MAX, qui lui permet de gagner de l'argent, afin de retrouver un flux de trésorerie positif. Toutefois, la société n'augmentera pas la cadence tant qu'elle ne sera pas prête, sinon "nous attendrons un mois", a-t-il déclaré. "Un mois n'aura pas d'importance dans le grand schéma des choses, et c'est la perte de stabilité qui aura de l'importance

Les augmentations de tarifs précipitées des années précédentes ont ébranlé le système de production et les chaînes d'approvisionnement de Boeing, coûtant à l'entreprise des milliards et mettant à rude épreuve ses relations avec les clients et les fournisseurs.

Le remboursement de la dette est une priorité absolue lorsque l'entreprise redeviendra rentable, a déclaré M. Ortberg, soulignant que l'entreprise s'est trop endettée pour faire face aux crises de ces dernières années.

La société a récemment augmenté la cadence de production du 787 de cinq à sept par mois, et elle prévoit de passer à huit par mois dans un avenir proche, a-t-il déclaré. "Nous espérons atteindre 10 (par mois) l'année prochaine." L'administration Trump a fait pression sur ses principaux partenaires économiques pour qu'ils achètent des avions Boeing, alors qu'elle s'efforce de réinitialiser les relations commerciales des États-Unis. Le Japon , la Corée du Sud et d'autres pays ont commandé des dizaines d'avions Boeing dans le cadre d'accords commerciaux. "Il n'y a pas de meilleur moyen de corriger la balance commerciale que d'acheter un grand nombre d'avions", a déclaré le directeur général de Boeing, ajoutant que de nombreuses annonces ont été faites en raison de la demande refoulée d'avions.