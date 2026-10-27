Boeing pique du nez, les analystes tirent sur le manche

Si l'avionneur a considérablement réduit ses pertes au 3e trimestre 2026, il n'a pas réussi à satisfaire les attentes du marché, notamment en raison d'une rentabilité en berne dans l'aviation commerciale. En revanche, la génération de trésorerie constitue la bonne surprise sur la publication. Par conséquent, Jefferies, Bernstein et RBC restent positifs sur le titre, mais attendent désormais des preuves tangibles de la montée en cadence industrielle. En attendant le titre recule de 1,3% à Wall Street autour des 186 USD.

Boeing a enregistré une perte nette de 116 MUSD au troisième trimestre, contre 5,34 MdsUSD un an auparavant. Malgré cette nette amélioration, le résultat reste inférieur au consensus qui espérait même un léger bénéfice (de l'ordre de 30 MUSD).

Toujours au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de l'avionneur a progressé de 4%, à 24,19 MdsUSD (le consensus visait 24,37 MdsUSD), tandis que le résultat opérationnel est redevenu positif, à 354 MUSD (le consensus visait 575 MUSD), contre une perte de 4,78 MdsUSD un an auparavant.

Par ailleurs, la rentabilité reste décevante, notamment dans l'aviation commerciale, dont la perte opérationnelle atteint 697 MUSD.

En revanche, la génération de trésorerie a offert un vrai motif de satisfaction : le flux de trésorerie disponible a presque doublé, à 464 MUSD, contre 238 MUSD un an plus tôt, dépassant les attentes des analystes. Et le carnet de commandes atteint un niveau record de 745 MdsUSD, dont plus de 6 300 avions commerciaux.

Les analystes regardent déjà au-delà de 2026

Réagissant à cette publication, RBC Capital Markets, Jefferies et Bernstein conservent tous trois une opinion favorable sur Boeing, avec des objectifs de cours respectifs de 235, 265 et 278 USD.

Chez Jefferies , Sheila Kahyaoglu, l'analyste en charge du dossier estime que Boeing reste en mesure d'atteindre son précédent objectif de flux de trésorerie disponible compris entre 1 et 3 MdsUSD en 2026, malgré l'absence de confirmation explicite de cette prévision dans la présentation trimestrielle.

Elle souligne néanmoins la faiblesse des marges de l'aviation commerciale, ressorties à -6,5%, contre -2,8% attendus par le broker. Cette contre-performance s'explique par un mix de livraisons moins favorable, des coûts supplémentaires liés aux ajustements des cadences de production et une hausse des coûts anticipés dans la chaîne d'approvisionnement.

Même constat chez Bernstein : Douglas Harned considère que Boeing doit encore démontrer sa capacité à stabiliser durablement la production du 737 MAX à 47 appareils par mois, après les difficultés techniques rencontrées au niveau des ailes.

L'analyste relève également que la marge opérationnelle de la division Défense, affichée à 6,2%, a bénéficié d'une plus-value de 252 MUSD liée à la cession de HRL Laboratories. Hors cet élément exceptionnel, elle n'aurait atteint que 3%, soit légèrement sous les attentes.

Bernstein attend désormais davantage de visibilité sur les perspectives financières du groupe. Le bureau d'études anticipe un flux de trésorerie disponible de près de 2 MdsUSD en 2026, puis de 5,74 MdsUSD en 2027.

Enfin, RBC Capital Markets partage cet optimisme prudent. L'analyste Ken Herbert considère la génération de trésorerie comme le principal point positif du trimestre. Le flux de trésorerie disponible de 464 MUSD dépasse les 330 MUSD attendus par le consensus retenu par RBC, malgré un paiement d'environ 700 MUSD au département américain de la Justice.

Pour l'analyste, cette performance réduit sensiblement le risque de manquer l'objectif annuel de trésorerie. L'attention se porte désormais sur 2027 et 2028, avec notamment la montée en cadence des livraisons des 737 MAX 7 et MAX 10, récemment certifiés par les autorités américaines.