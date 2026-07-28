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Boeing: Perte plus importante que prévu au T2 avec les coûts d'Air Force One
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 15:26
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PHOTO D'ARCHIVE : Site de Boeing à Renton, dans l'État de Washington

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par Dan Catchpole

Boeing a ‌fait état mardi d'une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre après ​avoir enregistré une charge de 280 millions de dollars (246,39 millions d'euros) liée à son programme de remplacement d'Air Force One, l'avion présidentiel.

Cette charge s'explique par la hausse ​des coûts d'ingénierie nécessaires pour garantir la livraison en 2028 des deux avions présidentiels américains de remplacement, ​dont la livraison a pris du retard. ⁠Cela a contribué à une perte nette de 428 millions de dollars ‌au deuxième trimestre, a déclaré Boeing.

La perte de base par action, de 76 cents, s’est avérée plus importante que la perte ​moyenne par action de ‌30 cents attendue par les analystes, selon les données de ⁠LSEG. Elle est toutefois inférieure à la perte de base de 1,24 dollar par action enregistrée au cours de la même période l’année dernière.

Malgré ces pertes, ⁠Boeing a enregistré un ‌flux de trésorerie disponible de 631 millions de dollars, contre ⁠un solde négatif de 200 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette ‌amélioration du flux de trésorerie s’explique en partie par des ⁠paiements des clients plus élevés que prévu, selon la société.

Le ⁠constructeur aéronautique américain a ‌dit maintenir ses prévisions de flux de trésorerie disponible compris entre un milliard ​et 3 milliards de dollars pour ‌l’année, ce qui constituerait son premier résultat positif depuis 2023.

Le constructeur aéronautique s'emploie à livrer deux 747-8, ​futurs "Air Force One", dans le cadre d'un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars signé en 2018, qui accuse désormais quatre ans ⁠de retard et un dépassement budgétaire de plus d'un milliard de dollars.

Le président américain Donald Trump a accepté un 747-8 offert par le Qatar, dans l'attente des Air Force One de Boeing, mais a déclaré ce mois-ci que l'appareil serait bientôt envoyé en révision.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Etienne Breban, ​édité par Sophie Louet)

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2 commentaires

  • 17:12

    @f5gbu : disons que cet avion coûte "un peu" plus cher qu'un simple avion de ligne. Surtout quand on imagine tous les dispositifs de sécurité qu'il doit y avoir (genre capable de lancer des leurres en cas de missile, etc...) , et je crois savoir qu'il y a également un bloc opératoire dans AF1. Donc on peut imaginer facilement qu'il y a un peu plus d'options que pour un avion Air France.

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