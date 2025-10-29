Boeing perd près de 5 milliards de dollars sur le programme 777X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a annoncé mercredi une charge de près de 5 milliards de dollars liée aux retards de son programme de jet 777X.

Malgré les progrès réalisés sur le 737 MAX, le constructeur d'avions continue de subir des revers dans son programme 777X. Il a déclaré que la première livraison du 777X a été repoussée au début de l'année 2027, ce qui retarde encore le calendrier par rapport au lancement prévu en 2026.

L'avion devait initialement être livré en 2020 lorsque le programme a été lancé en 2013.

Le mois dernier, le directeur général Kelly Ortberg a déclaré que la compagnie avait pris du retard dans la certification de l'avion, affirmant qu'une "montagne de travail" restait à faire. Il a toutefois précisé qu'aucun nouveau problème technique n'avait été identifié et n'a pas indiqué de nouveau retard dans la première livraison.

Après des années de problèmes de qualité et de retards de production sur son avion phare, le 737 MAX, Boeing a prudemment augmenté sa production mensuelle en 2025.

Au début du mois, la société a reçu l'approbation tant attendue de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis pour augmenter la production du 737 MAX à 42 jets par mois, assouplissant ainsi le plafond de 38 qui était en place depuis janvier 2024.

Ce plafond a été imposé à la suite de l'éclatement d'un panneau en plein vol sur un avion presque neuf.

Boeing a livré 55 jets en septembre, ce qui constitue sa meilleure performance pour ce mois depuis 2018. Il s'agit d'un bond significatif par rapport aux 33 livraisons enregistrées un an plus tôt, lorsqu'une grève impliquant 33 000 travailleurs d'usine dans le nord-ouest du Pacifique a perturbé la production.

Pour les neuf premiers mois de cette année, Boeing a livré 440 avions, contre 291 au cours de la même période de 2024.

Les livraisons sont suivies de près par Wall Street, car les avionneurs reçoivent généralement la majeure partie de leurs paiements lorsqu'ils remettent les avions aux clients, ce qui fait des livraisons un indicateur clé du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie.