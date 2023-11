Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: partenariat avec Zero Petroleum autour du SAF information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 10:35









(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui une collaboration avec Zero Petroleum (' Zero ') dans le but de tester et analyser des technologies qui pourront permettre d'accélérer la fourniture de carburants d'aviation durables (SAF).



Pour Boeing, cette initiative représente un nouvel investissement dans le développement du SAF à l'échelle mondiale afin de réduire les émissions du cycle de vie de l'aviation et de soutenir l'objectif de zéro émission nette de l'industrie de l'aviation commerciale d'ici 2050.



La technologie de 'Zero' produit du SAF à partir de l'air et de l'eau, obtenant du carbone via la capture directe de l'air et obtenant de l'hydrogène via l'électrolyse de l'eau.



Ce processus dit 'Power-to-Liquid' a le potentiel de réduire considérablement les émissions tout au long du cycle de vie, à condition qu'il y ait une abondance d'électricité renouvelable.



' Le SAF est le plus grand levier de notre industrie pour réduire les émissions aujourd'hui et à l'avenir', a déclaré Sheila Remes, vice-présidente de la durabilité environnementale de Boeing. 'Travailler avec des innovateurs du monde entier tels que Zero est crucial alors que nous collaborons pour développer de nouvelles voies durables pour produire et développer des SAF.'





