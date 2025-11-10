Boeing offre une prime plus élevée aux grévistes des usines de Saint-Louis dans une nouvelle proposition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a fait une nouvelle offre aux employés en grève dans ses usines de la région de St. Louis lundi, qui leur donnerait une prime plus élevée.