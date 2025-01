Boeing: nouveau directeur de l'information information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la nomination de Dana Deasy au poste de directeur de l'information numérique et senior vice-président, technologies de l'information et analyse des données, succédant à Susan Doniz qui a quitté le groupe à la fin de l'année dernière.



Nommé à compter du 31 décembre 2024, Dana Deasy supervisera tous les aspects des technologies de l'information, de la sécurité de l'information, des données et de l'analyse. Il rendra compte au CEO Kelly Ortberg, et siégera au conseil exécutif de Boeing.



Plus récemment, Dana Deasy a occupé le poste de directeur de l'information au Département américain de la Défense et, avant cela, chez JPMorgan Chase, BP et GM. Sa carrière a commencé au sein de la division des systèmes spatiaux de Rockwell.





Valeurs associées BOEING CO 169,92 USD NYSE -1,14%