Véhicules électriques: le Sud-Coréen SK On dissout sa société commune avec Ford

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le groupe sud-coréen SK On a annoncé jeudi la dissolution de la société commune formée il y a quatre ans avec le constructeur américain Ford, qui devait bâtir plusieurs usines de batteries pour véhicules électriques et investir plus de 11 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Selon SK On, cette "restructuration stratégique" découle d'un "accord mutuel" avec le géant américain en vertu duquel chacun va prendre possession d'un des deux sites de production de leur joint-venture BlueOval SK.

L'usine de batteries située à Glendale (Kentucky) doit tomber dans l'escarcelle de Ford tandis que celle de Stanton (Tennessee) doit revenir au groupe sud-coréen, une fois que leur divorce sera consommé.

Sollicité par l'AFP, Ford a simplement indiqué être "au courant de la publication de SK (mais) n'avoir rien à ajouter à ce stade".

"BlueOval SK est au courant de la publication et de l'annonce de SK On. Nous oeuvrons avec nos deux actionnaires pour déterminer les conséquences pour BlueOval SK", a indiqué la directrice de la communication de la joint-venture.

"Cet accord permet à SK On de réaligner stratégiquement ses actifs et ses capacités de production pour améliorer son efficacité opérationnelle", a relevé l'entreprise sud-coréenne dans un communiqué, soulignant qu'elle allait aussi pouvoir "réagir plus efficacement aux évolutions des conditions du marché et aux divers besoins des clients".

Cette décision intervient dans un contexte difficile pour les véhicules électriques depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, avec la suppression de nombreuses aides et dispositifs créés par l'administration précédente pour favoriser la transition énergétique des véhicules.

Des mesures défavorables qui se sont ajoutées à un marché moins dynamique qu'anticipé, ce qui avait déjà incité de nombreux groupes à réduire leurs projets en la matière dès 2024.

La finalisation de la dissolution de BlueOval SK est anticipée pour la fin du premier trimestre 2026, après obtention des autorisations réglementaires, a précisé à l'AFP un porte-parole de SK On aux Etats-Unis.

La création de la société commune avait été annoncée en 2022. Un investissement de 11,4 milliards de dollars était prévu, entraînant le recrutement, à terme, de quelque 5.000 personnes dans deux usines à Glendale (Kentucky) et d'environ 2.500 à Stanton (Tennessee).

La Kentucky 1 a commencé sa production commerciale le 19 août 2025. L'usine de Stanton, qui devait également commencer en 2025, a été repoussée à courant 2026.

Les batteries étaient destinées aux deux marques du constructeur américain - Ford et Lincoln -, qui voulait fabriquer deux millions de batteries dans le monde d'ici fin 2026 avant de réduire la voilure.