 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing : montée en cadence difficile pour le 737 MAX, les analystes vigilants
information fournie par AOF 28/10/2026 à 13:06

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Le titre de l'avionneur a chuté de plus de 10% hier à Wall Street, les investisseurs sanctionnant les nouveaux retards dans la montée en cadence du 737 MAX et leurs conséquences sur la génération de trésorerie. Citi confirme malgré tout son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours de 260 USD, RBC Capital Markets maintient son opinion "surperformance" et sa cible de 235 USD, tandis que Jefferies conserve son conseil "achat" mais abaisse son objectif de 265 à 230 USD.

Le principal sujet d'inquiétude concerne la production du 737 MAX. Boeing peine à stabiliser sa cadence à 47 appareils par mois et repousse au second semestre 2027 le passage à 52 unités. Lors de la conférence téléphonique, le directeur général Kelly Ortberg a en effet reconnu que certaines améliorations apportées à la fabrication des ailes n'avaient pas produit les gains de productivité attendus. "Nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer que nous produisons des ailes de manière stable pour soutenir une cadence de 47 appareils par mois", a-t-il expliqué.

Ces difficultés confortent la prudence de Jefferies, qui réduit de 5% ses prévisions de livraisons d'avions commerciaux entre 2026 et 2029 et repousse à début 2028 le retour à l'équilibre opérationnel de cette activité. RBC estime néanmoins que les hypothèses de production retenues par Boeing pourraient laisser une marge de progression si les difficultés industrielles sont résolues plus rapidement.

Le ralentissement des cadences pèse directement sur les perspectives financières. Boeing vise désormais un flux de trésorerie disponible de 3 MdsUSD en 2027, 6 MdsUSD en 2028 et 10 MdsUSD en 2029, une trajectoire inférieure aux attentes du marché. Citi souligne que ces objectifs ressortent même sous ses propres prévisions, déjà prudentes.

La direction considère toutefois que le potentiel de redressement à long terme reste inchangé. "Je vois plutôt un décalage d'environ un an dans nos attentes. Je ne pense pas que la pente de la trajectoire ni son point d'arrivée aient changé", a déclaré Kelly Ortberg. Une analyse partagée par Citi, qui conserve sa confiance dans la capacité du constructeur à améliorer durablement sa génération de trésorerie.

Pour RBC, la clarification des perspectives constitue un progrès, même si le rétablissement de la confiance des investisseurs dépendra de l'exécution industrielle. Outre les ailes du 737 MAX, la montée en cadence des fuselages à Wichita et la certification du 777X restent les principaux points de vigilance pour les marchés.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

BOEING CO
168,140 USD NYSE 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 13:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:10 

    Malgré le retour des tensions inflationnistes, la remontée des prix de l’énergie et les inquiétudes sur la dette publique, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne devraient maintenir leurs taux inchangés. Les banques centrales semblent davantage ... Lire la suite

  • Des secouristes sur les lieux d’une collision entre un train à grande vitesse Renfe AVE et un train Iryo, entre Urda et Los Yébenes, dans la province de Tolède, le 28 octobre 2026 en Espagne ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne : au moins 31 morts dans une collision ferroviaire
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:08 

    Au moins 31 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées, dont certaines gravement, dans la collision mercredi de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, selon les autorités, bilan provisoire qui en fait une des pires catastrophes ferroviaires ... Lire la suite

  • Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:05 

    Alors que la charge de la dette continue d’augmenter et que les finances publiques se dégradent, la question de nouvelles hausses d’impôts revient régulièrement dans le débat public. Agnès Verdier-Molinié estime que les Français ont atteint la limite de leur consentement ... Lire la suite

  • Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:00 

    Alors que le gouvernement réfléchissait à de nouvelles mesures concernant les retraités dans le cadre du budget 2027, le débat sur leur niveau de vie et leur contribution à l’effort collectif s’intensifie. Entre idées reçues, vieillissement démographique et financement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 907 +0,25%
GENFIT
11,1 +4,91%
STELLANTIS
4,077 +9,82%
Pétrole Brent
115,23 +0,90%
WORLDLINE
11,14 +8,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank