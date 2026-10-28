Boeing : montée en cadence difficile pour le 737 MAX, les analystes vigilants

(Zonebourse.com) - Le titre de l'avionneur a chuté de plus de 10% hier à Wall Street, les investisseurs sanctionnant les nouveaux retards dans la montée en cadence du 737 MAX et leurs conséquences sur la génération de trésorerie. Citi confirme malgré tout son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours de 260 USD, RBC Capital Markets maintient son opinion "surperformance" et sa cible de 235 USD, tandis que Jefferies conserve son conseil "achat" mais abaisse son objectif de 265 à 230 USD.

Le principal sujet d'inquiétude concerne la production du 737 MAX. Boeing peine à stabiliser sa cadence à 47 appareils par mois et repousse au second semestre 2027 le passage à 52 unités. Lors de la conférence téléphonique, le directeur général Kelly Ortberg a en effet reconnu que certaines améliorations apportées à la fabrication des ailes n'avaient pas produit les gains de productivité attendus. "Nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer que nous produisons des ailes de manière stable pour soutenir une cadence de 47 appareils par mois", a-t-il expliqué.

Ces difficultés confortent la prudence de Jefferies, qui réduit de 5% ses prévisions de livraisons d'avions commerciaux entre 2026 et 2029 et repousse à début 2028 le retour à l'équilibre opérationnel de cette activité. RBC estime néanmoins que les hypothèses de production retenues par Boeing pourraient laisser une marge de progression si les difficultés industrielles sont résolues plus rapidement.

Le ralentissement des cadences pèse directement sur les perspectives financières. Boeing vise désormais un flux de trésorerie disponible de 3 MdsUSD en 2027, 6 MdsUSD en 2028 et 10 MdsUSD en 2029, une trajectoire inférieure aux attentes du marché. Citi souligne que ces objectifs ressortent même sous ses propres prévisions, déjà prudentes.

La direction considère toutefois que le potentiel de redressement à long terme reste inchangé. "Je vois plutôt un décalage d'environ un an dans nos attentes. Je ne pense pas que la pente de la trajectoire ni son point d'arrivée aient changé", a déclaré Kelly Ortberg. Une analyse partagée par Citi, qui conserve sa confiance dans la capacité du constructeur à améliorer durablement sa génération de trésorerie.

Pour RBC, la clarification des perspectives constitue un progrès, même si le rétablissement de la confiance des investisseurs dépendra de l'exécution industrielle. Outre les ailes du 737 MAX, la montée en cadence des fuselages à Wichita et la certification du 777X restent les principaux points de vigilance pour les marchés.

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