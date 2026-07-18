Boeing maintient ses prévisions sur 20 ans concernant la demande d'avions de ligne et ne s'inquiète pas de l'impact d'une guerre avec l'Iran

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* Boeing prévoit 43 625 livraisons entre 2026 et 2045, dont 33 545 avions à couloir unique

* Boeing estime que le déficit d’approvisionnement avoisinera les 2 000 appareils à l’aube de l’année 2026

* La Chine devrait représenter 21% des livraisons

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a maintenu ses prévisions concernant une forte demande mondiale de nouveaux avions commerciaux au cours des 20 prochaines années, selon les projections de marché du constructeur américain publiées samedi en Angleterre, à la veille du salon aéronautique de Farnborough.

Les prévisions du constructeur américain sont pratiquement identiques à celles qu’il avait établies pour 2025. Boeing prévoit, à l’échelle du secteur, 43 625 livraisons mondiales de nouveaux avions de ligne et avions-cargos entre 2026 et 2045: 33 545 avions à couloir unique, 7 715 avions à fuselage large, 930 avions-cargos de série et 1 435 avions régionaux. Ce mois-ci, le concurrent européen de Boeing, Airbus, a revu ses prévisions à la baisse de 1% , les ramenant à 42 060 nouveaux appareils, invoquant la guerre en Iran et les tensions commerciales.

Boeing table sur une croissance du trafic aérien de passagers d’environ 2,3% cette année, soit moins de la moitié du taux de croissance de 5,3% enregistré l’année dernière. Le constructeur prévoit un rebond de la croissance à 6%-7% en 2027 et à 5%-6% en 2028.

“Selon nos prévisions, le trafic passagers mondial aura atteint le niveau qu’il aurait dû atteindre d’ici la fin de 2028”, a déclaré aux journalistes Darren Hulst, vice-président du marketing commercial chez Boeing. Il a précisé que le ralentissement actuel était différent du choc de la demande qui s’est étendu sur plusieurs années et qui avait été provoqué par la pandémie de COVID-19.

Boeing prévoit une croissance annuelle du trafic passagers de 4% au cours des 20 prochaines années, avec une hausse du trafic de fret de 3,7%, une expansion de la flotte d’avions de 3% et une croissance de l’économie mondiale de 2,5%.

La demande de nouveaux avions continue de croître plus rapidement que la capacité des constructeurs à livrer de nouveaux appareils. L’année dernière, le trafic passagers avait retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie, mais les livraisons de nouveaux avions sont restées inférieures à la production de 2018, a précisé Hulst.

La société estime que le déficit d’approvisionnement avoisinera les 2 000 appareils à l’aube de 2026, le déficit en avions monocouloirs ne devant probablement pas être comblé avant la fin de la décennie, tandis que les pénuries d’avions gros-porteurs devraient persister jusqu’au début des années 2030.

Ces perspectives tablent sur une répartition à peu près égale entre la demande de remplacement et la demande de croissance. Boeing prévoit que 21 475 livraisons serviront à remplacer des avions plus anciens et que 22 150 soutiendront l’expansion des flottes. La flotte mondiale devrait passer d’environ 28 000 appareils en 2025 à 50 000 d’ici 2045, la part des appareils de nouvelle génération passant de 32% à 92% de la flotte.

La Chine devrait représenter 21% des livraisons, suivie par l’Eurasie avec 20%, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud/du Sud-Est avec 19% chacune, le Moyen-Orient et l’Afrique avec 10%, l’Amérique latine avec 6% et l’Océanie/Asie du Nord-Est avec 5%.

Les prévisions de Boeing reflètent un marché qui se remet de chocs répétés, mais qui reste limité par les capacités de production et la fragilité de la chaîne d’approvisionnement. Boeing est également confronté à des retards de certification sur des programmes clés, notamment les 737 MAX 7 et 10 ainsi que le 777-9.

Hulst a déclaré que les perspectives de demande à long terme restaient soutenues par le commerce, le tourisme, les migrations et l’expansion des réseaux aériens.

“Les raisons pour lesquelles nous voyageons et celles pour lesquelles les marchandises circulent ne changent pas”, a-t-il déclaré.