Boeing, Lufthansa et Rolls-Royce s'allient pour réduire la consommation et le bruit des avions

Les trois partenaires comptent mener des essais en vol sur un Boeing 787 afin d'évaluer de nouvelles solutions destinées à améliorer les performances environnementales des avions.

Boeing annonce le lancement, d'ici la fin du mois, d'une campagne d'essais en vol menée avec Lufthansa et Rolls-Royce sur un Boeing 787-9 dans le cadre du programme ecoDemonstrator Explorer 2026. Les tests se dérouleront jusqu'à la mi-août à Glasgow, dans le Montana.

Les essais porteront sur une nouvelle entrée d'air de moteur plus légère et plus compacte, conçue pour améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant le bruit, ainsi que sur de nouvelles procédures de décollage et d'atterrissage optimisées par algorithmes afin de limiter les nuisances sonores autour des aéroports et de réduire la consommation de carburant.

L'appareil d'essai, équipé de moteurs Trent 1000 de Rolls-Royce, est destiné à être livré ultérieurement à Lufthansa.

Ces technologies sont développées dans le cadre de la troisième phase du programme CLEEN (Continuous Lower Energy, Emissions and Noise) de la Federal Aviation Administration (FAA), qui vise à accélérer le développement d'avions et de moteurs plus sobres en carburant et moins bruyants.