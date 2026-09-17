Boeing : les montées en cadence des 737 MAX et 787 prennent "plus de temps que prévu"

L'avionneur américain fait face à des contraintes industrielles sur ses 737 MAX et 787, tandis que le calendrier des essais du 777X pourrait également glisser. Après trois séances en rouge qui ont vu le titre abandonner près de 4%, Boeing devrait reprendre un peu d'altitude à l'ouverture de Wall Street, avec un gain de l'ordre de 1,3%.

Boeing annonce que la stabilisation de la production du 737 MAX à 47 appareils par mois prend plus de temps qu'anticipé. Lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley, le directeur général Kelly Ortberg a expliqué que la principale contrainte se situait actuellement au niveau de la production des ailes, sur son site de Renton.

Le dirigeant se montre en revanche rassurant au sujet de la chaîne d'approvisionnement et notamment les moteurs fournis par CFM International, coentreprise entre Safran et GE Aerospace. Pour passer à 52 appareils par mois, l'avionneur doit tout d'abord parvenir à stabiliser la cadence de 47 à Renton puis faire monter en puissance sa nouvelle ligne de production à Everett. Cette dernière doit initialement assembler 4 appareils afin d'obtenir sa certification.

Dans une note publiée ce matin, Jefferies estime que ces éléments suggèrent que Safran devrait être capable d'accompagner une future montée du 737 MAX à 52 appareils par mois, les contraintes actuelles semblant se situer hors de la chaîne d'approvisionnement des moteurs. Le bureau d'études souligne que les premiers vols de 737 MAX équipés de moteurs LEAP ont d'ailleurs progressé d'environ 23% depuis le début de l'année.

Kelly Ortberg a aussi annoncé que la certification du 737 MAX 10 interviendra "très prochainement". Les essais en vol et les travaux techniques sont achevés, selon le dirigeant, Boeing étant désormais principalement engagé dans la phase documentaire avec la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité américaine de l'aviation civile.

En revanche, la montée en cadence du 787 rencontre également des difficultés. Boeing a stabilisé sa production à 8 appareils par mois, mais n'a pas encore obtenu les livraisons de moteurs nécessaires pour passer à 10. Le groupe espérait initialement franchir cette étape plus tôt et travaille actuellement avec GE sur un plan de rattrapage.

Jefferies juge peu probable que Rolls-Royce soit la principale source de cette contrainte. Selon ses estimations, les 787 équipés du moteur Trent 1000 ne représentent qu'environ 2% du carnet de commandes restant du programme.

Enfin, le calendrier du 777X reste sous surveillance. Boeing n'a pas encore obtenu l'autorisation nécessaire pour lancer les essais ETOPS, liés aux opérations prolongées des appareils bimoteurs, en raison d'un problème de joint sur le moteur. Kelly Ortberg estime qu'une partie des essais pourrait ainsi déborder sur 2027, tout en maintenant l'objectif de premières livraisons cette même année.