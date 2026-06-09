Boeing-Les livraisons ont bondi de 33% sur un an en mai

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 60 avions en mai, soit une hausse de 33% par rapport à la même période l'an dernier, un chiffre toutefois inférieur aux 81 appareils livrés par son concurrent européen Airbus

AIR.PA .

Les livraisons de Boeing en mai comprenaient 51 avions 737 MAX, soit le total mensuel le plus élevé de son modèle monocouloir populaire depuis la reprise de la production en décembre 2024 après une grève.

Boeing doit par ailleurs augmenter le rythme de production du modèle 737 de 42 à 47 appareils par mois cet été.

L'avionneur américain a également enregistré 27 nouvelles commandes, dont 14 pour des 737 qui seront convertis en avions militaires pour un client non identifié.

Boeing a reçu une commande pour 10 appareils 787 de la part de Lufthansa LHAG.DE .

L'avionneur a également reçu des annulations pour 16 commandes de 737 MAX, ce qui représente 11 nouvelles commandes nettes en mai.

Boeing a livré 250 avions jusqu'à fin mai, dont 198 avions 737 MAX. Les livraisons de mai comprenaient six 787, qui continuent d'être entravés par des retards de certification pour les sièges premium, un 777 cargo et un 767 cargo.

Boeing a enregistré 324 nouvelles commandes au cours du mois de mai, avec 29 annulations ou conversions, pour un total de 295 nouvelles commandes nettes.

Le carnet de commandes du constructeur aéronautique américain s'élevait à 61.78 unités à la fin du mois de mai.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)