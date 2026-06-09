Boeing: Les livraisons ont bondi de 33% sur un an en mai

Le logo de Boeing

par Dan Catchpole

Boeing ‌a annoncé mardi avoir livré 60 avions en mai, soit ​une hausse de 33% par rapport à la même période l'an dernier, un chiffre toutefois inférieur aux 81 appareils livrés par ​son concurrent européen Airbus.

Les livraisons de Boeing en mai comprenaient 51 avions 737 ​MAX, soit le total mensuel ⁠le plus élevé de son modèle monocouloir populaire depuis la ‌reprise de la production en décembre 2024 après une grève.

Boeing doit par ailleurs augmenter le rythme ​de production du modèle ‌737 de 42 à 47 appareils par ⁠mois cet été.

L'avionneur américain a également enregistré 27 nouvelles commandes, dont 14 pour des 737 qui seront convertis en avions militaires ⁠pour un client ‌non identifié.

Boeing a reçu une commande pour 10 ⁠appareils 787 de la part de Lufthansa.

L'avionneur a également ‌reçu des annulations pour 16 commandes de 737 MAX, ⁠ce qui représente 11 nouvelles commandes nettes en ⁠mai.

Boeing a livré ‌250 avions jusqu'à fin mai, dont 198 avions 737 MAX.

Les ​livraisons de mai comprenaient six ‌787, qui continuent d'être entravés par des retards de certification pour les sièges premium, ​un 777 cargo et un 767 cargo.

Boeing a enregistré 324 nouvelles commandes au cours du mois de ⁠mai, avec 29 annulations ou conversions, pour un total de 295 nouvelles commandes nettes.

Le carnet de commandes du constructeur aéronautique américain s'élevait à 61.78 unités à la fin du mois de mai.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)