Boeing: Les livraisons chutent de 20% en juillet par rapport à juin
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:08

Des Boeing 737 MAX sont assemblés dans l'usine de la société à Renton

Des Boeing 737 MAX sont assemblés dans l'usine de la société à Renton

par Dan Catchpole

Boeing a annoncé mardi avoir livré 48 avions en juillet, contre 60 en juin et cinq de plus qu'un an plus tôt, soit le plus grand nombre de livraisons du constructeur aéronautique pour la période depuis 2017, lorsqu'il avait livré 58 appareils sur le mois.

L'avionneur américain continue de perdre du terrain cette année sur le front des livraisons face à son rival européen Airbus. Le groupe européen a livré 67 avions en juillet, malgré un nombre croissant d'appareils non livrables faute de moteurs.

Depuis le début de l'année, Boeing a livré 328 avions, contre 373 pour Airbus.

Fin juillet, le géant américain de l'aéronautique a enregistré 699 nouvelles commandes cette année, soit 655 commandes nettes après ajustement des annulations et des conversions.

Boeing n'a pas donné d'indications concernant ses livraisons annuelles.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
180,8600 EUR Euronext Paris +2,88%
BOEING CO
230,820 USD NYSE +2,11%
1 commentaire

  • 17:38

    Du coup l'action monte comme Tesla
    Jusqu'a présent on achetais la rumeur et on vendait la nouvelle , mais aux US ils achètent mème les mauvaises nouvelles
    Beaucoup de personnes mème aux US considèrent que les valorisations sont surfaites alors a quand le difficile retour à la réalité
    On ne pourra pas acheter de la croissance 10 ans à l'avance

