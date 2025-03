Boeing: l'armée US commande cinq hélicoptères information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que les opérations spéciales de l'armée américaine (l'USASOAC) ont commandé cinq hélicoptères MH-47G Block II Chinooks supplémentaires.



Avec cette nouvelle commande, l'armée américaine dispose désormais d'un total de 51 MH-47G Block II sous contrat.



Le contrat porte sur un montant de 240 millions de dollars pour les cinq MH-47G Block II Chinook. Les livraisons devraient débuter en 2027, précise le groupe.



' L'USASOAC a des exigences de mission uniques et complexes, il est donc essentiel que nous fournissions les capacités améliorées du MH-47G Block II le plus rapidement possible' a déclaré Heather McBryan, vice-présidente des programmes de fret et directrice de programme pour Boeing Defense, Space & Security.





