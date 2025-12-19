 Aller au contenu principal
Hong Kong: une foule d'habitants pour le dernier hommage au pompier mort dans l'incendie
information fournie par AFP 19/12/2025 à 08:43

Une foule de Hongkongais s'est rassemblée le 19 décembre 2025 pour un dernier adieu au pompier mort en intervention lors de l'incendie qui a fait au moins 160 morts fin novembre dans des tours, le plus meurtrier dans un immeuble résidentiel dans le monde depuis 1980 ( AFP / Leung Man Hei )

Une foule de Hongkongais s'est rassemblée vendredi pour un dernier adieu au pompier mort en intervention lors de l'incendie qui a fait au moins 160 morts fin novembre dans des tours, le plus meurtrier dans un immeuble résidentiel dans le monde depuis 1980.

Ho Wai-ho avait 37 ans. Un hommage lui a été rendu dans un centre funéraire, avant que son cercueil, recouvert du drapeau de Hong Kong, ne soit transporté sur un camion de pompiers, décoré de rubans et de fleurs, salué par des dizaines de collègues en uniforme.

Certains avaient les yeux rougis et retenaient leurs larmes. A l'extérieur du funérarium, des rangées de gerbes couverts de cartes d'habitants s'alignaient. "Courageux, altruiste et dévoué, il restera sans aucun doute à jamais dans la mémoire des Hongkongais", a salué le service des pompiers dans un message publié lundi.

Le camion transportant le cercueil est ensuite passé devant les immeubles du complexe de Wang Fuk Court ravagé par le brasier et la caserne de pompiers de Sha Tin où il avait servi.

L'incendie qui a détruit cinq tours d'habitation sur sept en rénovation est survenu le 26 novembre dans le district de Tai Po, dans le nord du territoire chinois à statut spécial, forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Outre l'enquête d'un organisme anti-corruption et de la police, l'exécutif a annoncé une "commission indépendante" pour enquêter. Le sinistre, le pire depuis 1948 à Hong Kong, a été probablement aggravé par des filets de protection non conformes aux normes incendie qui ont favorisé la propagation des flammes.

