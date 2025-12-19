information fournie par Reuters • 19/12/2025 à 08:38

GB: Baisse inattendue des ventes au détail en novembre

Vente du Black Friday à Londres

Les ‍ventes au détail ont baissé ‌de manière inattendue au ​Royaume-Uni en novembre ⁠sur un mois, selon ⁠les ‍chiffres officiels ⁠publiés vendredi.

Ces ventes ont reculé ​de 0,1% le mois dernier, ⁠alors ​que les économistes interrogés ​par ​Reuters s'attendaient à ​une ⁠hausse de 0,4% en glissement mensuel.

(Rédigé ‌par William Schomberg ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin ‌Turpin)