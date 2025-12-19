 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB: Baisse inattendue des ventes au détail en novembre
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 08:38

Vente du Black Friday à Londres

Vente du Black Friday à Londres

Les ‍ventes au détail ont baissé ‌de manière inattendue au ​Royaume-Uni en novembre ⁠sur un mois, selon ⁠les ‍chiffres officiels ⁠publiés vendredi.

Ces ventes ont reculé ​de 0,1% le mois dernier, ⁠alors ​que les économistes interrogés ​par ​Reuters s'attendaient à ​une ⁠hausse de 0,4% en glissement mensuel.

(Rédigé ‌par William Schomberg ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin ‌Turpin)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos a signé un accord pour la vente d'Ideal GRP à MAIT Group
    information fournie par Zonebourse 19.12.2025 09:50 

    Atos annonce avoir signé un accord contraignant pour la vente de l'une de ses activités dans les pays nordiques, Ideal GRP, à MAIT Group. Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretient avec le président du Conseil européen Antonio Costa pendant un sommet de l'UE à Bruxelles, le 18 décembre 2025 ( POOL / Stephanie Lecocq )
    L'UE débloque 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, sans recours aux avoirs russes
    information fournie par AFP 19.12.2025 09:48 

    Les Européens ont décidé vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins deux ans via un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, mais sans recours aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution inédite. Les dirigeants des 27 Etats ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Le chimiste suisse Clariant vend sa filiale au Venezuela
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:16 

    Le chimiste suisse Clariant a vendu sa filiale au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 millions de dollars (1,5 millions d'euros) dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, a-t-il annoncé vendredi. Cette filiale au Venezuela emploie environ ... Lire la suite

  • Volaris et Viva maintiendront leurs activités actuelles sous des marques (illustration) distinctes ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )
    Les compagnies aériennes mexicaines Volaris et Viva annoncent leur fusion
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:07 

    Les compagnies aériennes mexicaines à bas prix Volaris et Viva ont annoncé jeudi leur fusion dans le cadre d'un accord qui, s'il est autorisé, donnerait naissance à l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Selon les termes de l'accord, les deux entreprises ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank