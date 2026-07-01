Boeing indique qu'une panne informatique a affecté ses systèmes informatiques et ses applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport d'Air Current aux paragraphes 2 à 4)

Boeing BA.N a déclaré mardi qu'une panne informatique imprévue avait affecté certains de ses systèmes et applications informatiques.

Cette panne a “considérablement perturbé” la production commerciale et militaire de l'entreprise aérospatiale, a rapporté Air Current, citant des sources proches du dossier.

Boeing n’a pas commenté cet article, mais a déclaré: “La cause de la panne est connue – nous n’avons aucune raison de penser qu’elle soit due à une cyberattaque – et notre équipe informatique s’efforce de remettre tous les systèmes en service.”

L’entreprise a pu effectuer certaines livraisons le dernier jour du trimestre, mais les inspections finales des avions commerciaux et les formalités administratives ont été en grande partie interrompues en raison de cette perturbation, a indiqué *The Air Current*.