Mondial-2026: Mbappé sublime les Bleus, parés pour les 8es, la Norvège défiera le Brésil

Kylian Mbappe marque le troisième but de l'équipe de France, son deuxième personnel, mardi soir contre la Suède en 16e de finale du Mondial au New York/New Jersey Stadium à East Rutherford. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Auteur d'un doublé sensationnel, Kylian Mbappé, déterminé comme jamais, a percé le verrou suédois (3-0) mardi, pour envoyer la France en 8es de finale de la Coupe du monde, où l'attend le Paraguay tombeur surprenant de l'Allemagne, dans un remake inattendu du Mondial-1998.

Plus tôt, la Norvège a également pu compter sur son serial scoreur, Erling Haaland pour écarter la Côte d'Ivoire (2-1) et gagner le droit de défier le Brésil de Vinicius. En soirée le Mexique, pays coorganisateur, voudra lui surfer encore une fois sur la ferveur populaire face à l'Equateur en son mythique stade Azteca.

. En mission, la France survole la Suède

Il n'y a eu qu'une équipe sur la pelouse du MetLife, où se jouera la finale le 19 juillet, et l'équipe de France, impressionnante dans ses offensives, aurait pu boucler ce 16e de finale face à des Suédois dépassés avec bien plus de buts dans la musette. Mais, après un face à face perdu d'Adrien Rabiot, un retourné acrobatique exceptionnel de Michael Olise sur le poteau, une reprise d'Ousmane Dembélé qui a léché les montants, entre autres frustrations de la première période, la libération est venue juste avant la pause de Mbappé, en mode solo et tueur dans la surface.

Les attaquants français Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, accompagné du défenseur Jules Koundé, lors du deuxième match de poule de l'équipe de France à la Coupe du monde, le 22 juin 2026 face à l'Irak, à Philadelphie ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Non content de libérer les siens, le capitaine a couru se jeter dans les bras du sélectionneur Didier Deschamps, revenu de France deux jours plus tôt après les obsèques de sa mère. Un moment de communion et de forte émotion.

Après quoi, au retour du vestiaire, Bradley Barcola (52e), titulaire convaincant, a mis les Tricolores à l'abri et Mbappé a de nouveau fait trembler les filets (74e), après une nouvelle combinaison délicieuse avec Olise, auteur de ses quatrième et cinquième passes décisives du tournoi et à qui il n'aura manqué qu'un but pour parfaire sa performance de grande classe.

Mais qu'importe, les Bleus ont en Mbappé une superstar en mission, qui marque encore et encore, n'ambitionnant rien d'autre que d'ajouter une 3e étoile sur le maillot tricolore. Auteur de 18 buts en autant de matches de Coupe du monde, il n'est plus qu'à une unité du record en cours de Lionel Messi, qu'il a d'ailleurs rejoint sur cette édition (6).

Prochain rendez-vous, samedi à Philadelphie, face au Paraguay. Un adversaire qui rappelle de bons souvenirs précédés d'une peur bleue, quand il avait fallu le but en or de Laurent Blanc en 1998, pour s'ouvrir la voie vers les quarts de finale et le sacre trois matches plus tard. L'histoire se répètera-t-elle ?

. Haaland assomme les Eléphants

L'attaquant norvégien Erling Haaland, auteur du but de la victoire contre la Côte d'Ivoire en 16e de finale du Mondial, le 30 juin 2026 à Arlington ( AFP / Paul ELLIS )

L'opposition entre Norvégiens et Ivoiriens a tenu ses promesses et dans un scénario qui avait redonné espoirs aux seconds avec l'égalisation superbe d'Amad Diallo, dribbleur et buteur d'une patte gauche à la Messi (74e), l'inévitable Haaland, plutôt discret jusque-là, n'a pas manqué de pousser au fond des filets l'offrande de Patrick Berg (86e) pour qualifier les siens.

Avec ce cinquième but dans le tournoi, la star de Manchester City, désormais 60 buts en 53 sélections, se retrouve juste derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé (6), mais peut se targuer d'être le premier joueur de l'histoire à marquer lors de ses trois premiers matches disputés en Coupe du monde.

La Côte d'Ivoire n'a pas démérité loin de là, et elle aurait même pu arracher la prolongation sans la parade décisive d'Orjan Nyland, sur un coup franc de l'intenable Diallo. Son gardien Yahia Fofana, malgré une aussi belle détente, avait lui été trop court sur l'ouverture du score d'Antonio Nusa auteur d'une frappe enroulée de toute beauté (39e, 1-0).

Les Norvégiens, qui n'ont pas manqué de célébrer leur victoire face à leur kop de supporters, avec le désormais traditionnel "viking row", seront de coriaces adverses pour le Brésil, dimanche à East Rutherford, avec pour enjeu une place en quart de finale.

. Le Mexique a la fièvre

Porté par un énorme élan populaire, le Mexique veut poursuivre "son" Mondial face à un Equateur presque miraculé pour le dernier match de la journée (20h00 locales, 01h00 GMT).

Des supporters mexicains massés dans une fan zone à Guadalajara pour assister au deuxième match du Mexique au Mondial face à la Corée du Sud, le 18 juin 2026 ( AFP / RUTH ROSAS )

Avec trois victoires en trois matches dans le groupe A - une performance que seules la France et l'Argentine ont réussie -, "El Tri" (6 buts marqués, 0 encaissé) s'est offert le droit de poursuivre l'aventure sur son sol, avec en cas de qualification l'assurance de jouer son 8e encore à Mexico.

Mais gare aux Equatoriens de Willian Pacho (PSG) et Piero Hincapié (Arsenal), qui avaient renversé l'Allemagne (2-1) pour arracher un strapontin de meilleur troisième.