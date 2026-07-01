Nike annonce un redressement qui s'annonce long, alors que le ralentissement en Chine et les perspectives moroses éclipsent des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des informations générales, du contexte et des détails tout au long du texte) par Danielle Kaye et Juveria Tabassum

Nike NKE.N a indiqué mardi que la stratégie de redressement du directeur général Elliott Hill se heurtait encore à des obstacles de taille, la faiblesse persistante du marché chinois et des perspectives prudentes ayant éclipsé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre légèrement supérieur aux attentes.

Les résultats trimestriels, qui font état d’une baisse de 1 % du chiffre d’affaires et d’un recul à deux chiffres des ventes en Chine, n’ont pas réussi à rassurer les investisseurs qui attendaient des signes clairs indiquant que les efforts déployés depuis près de deux ans par M. Hill pour relancer la croissance commençaient à porter leurs fruits.

Le géant des vêtements de sport a également prévu une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice 2027, alors qu’il continue de faire face à une concurrence acharnée et à des niveaux de stocks élevés qui ont entravé sa reprise.

« Dans l’ensemble, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous », a déclaré M. Hill lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats, exprimant sa consternation face au calendrier de redressement pour le deuxième trimestre consécutif. « Nous savons que nous n’exploitons pas pleinement notre potentiel. »

L’action Nike a chuté de 35 % depuis le début de l’année. Elle a encore perdu environ 4 % mardi en séance prolongée, avant de regagner une partie de ses pertes.

Si M. Hill, qui a pris la tête de l’ en 2024, a indiqué que les efforts visant à redéfinir la stratégie de Nike en se recentrant sur le sport, en renouant avec les distributeurs et en lançant davantage de produits restaient encore inégaux, il a reconnu lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que les progrès « continuaient d’être inégaux ».

Nike prévoit de lancer plus d’une douzaine de modèles de chaussures, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il faudrait du temps pour que ces produits génèrent des résultats réguliers.

« Nos consommateurs sont sous pression partout dans le monde, et nous constatons notamment que cela a un impact plus important sur les vêtements de sport », a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

L’environnement opérationnel s’est alourdi au cours du quatrième trimestre et ne devrait pas s’améliorer au cours des six prochains mois, a déclaré M. Friend, ajoutant que les droits de douane continuaient de peser sur les coûts.

Le redressement de Nike a été compliqué par les droits de douane, l’incertitude géopolitique et la prudence des consommateurs, ainsi que par les efforts internes visant à écouler d’anciens stocks axés sur le lifestyle, qui ont pesé sur les marges.

« Les attentes étaient faibles et Nike a enregistré une baisse de ses ventes; ces résultats ne sont donc toujours pas bons », a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

DES DIFFICULTÉS EN CHINE

La Chine reste une source majeure de préoccupation pour Nike. Les ventes en Grande Chine ont chuté de 17 % à taux de change constant au quatrième trimestre, une baisse plus marquée que celle de 10 % enregistrée au trimestre précédent.

Bien que cette baisse soit légèrement moins marquée que celle de 20 % prévue par Nike trois mois plus tôt, la région continue de souffrir d’une offre de produits insuffisante et de pertes de parts de marché au profit de concurrents nationaux tels qu’Anta

2020.HK et Li Ning 2331.HK .

Selon M. Friend, les tendances du chiffre d’affaires en Chine devraient rester globalement en ligne avec les fortes baisses récentes, alors que Nike continue de travailler avec ses partenaires de distribution pour écouler les stocks excédentaires sur le marché.

La Grande Chine représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike et constitue son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Malgré ces défis, Nike a souligné les premiers signes de progrès.

Dans le cadre de ses efforts pour relancer la croissance, l’entreprise a intensifié ses actions marketing autour de la Coupe du monde de cette année et accéléré le lancement de nouveaux produits pour contrer la concurrence, notamment celle d’Adidas.

La société a indiqué que la demande pour ses produits de football s’améliorait après un ralentissement temporaire en avril, et prévoit une marge brute légèrement positive pour le premier trimestre.

En Amérique du Nord, son plus grand marché, le chiffre d’affaires a progressé de 3 % au quatrième trimestre, contribuant à stimuler les ventes en gros, Nike tirant parti de ses efforts renouvelés pour renouer des relations avec les détaillants qui avaient été mis à l’écart dans le cadre de la stratégie de vente directe aux consommateurs mise en place par l’ancien directeur général John Donahoe.

La société a annoncé un bénéfice par action de 72 cents pour le trimestre, soutenu par une contribution de 52 cents liée au remboursement attendu des droits de douane.

Nike a déclaré un bénéfice de 986 millions de dollars provenant des remboursements de droits de douane pour la période de trois mois close le 31 mai. La société avait précédemment estimé, en octobre dernier, que les droits de douane lui coûteraient environ 1,5 milliard de dollars au total.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice par action trimestriel de 20 cents, dépassant les estimations de 13 cents, selon les données compilées par LSEG.