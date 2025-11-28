 Aller au contenu principal
Boeing fournira des hélicoptères d'attaque à la Pologne
information fournie par AOF 28/11/2025 à 14:16

(AOF) - Mercredi, Boeing a annoncé qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, y compris 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de ventes militaires à l'étranger attribué par l'armée américaine d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars. La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'hélicoptères Apache commandés en dehors des États-Unis dans l'histoire du programme. Les livraisons sont prévues pour 2028.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

BOEING CO
186,940 USD NYSE 0,00%
    des hélicoptères, d'attaque, pour attaquer qui ? Bien sûr qu'on en fait en France, et des bons, mais la Pologne et tant d'autres en Europe, sont, comment dire, machinés , obnubil"s, , des obéissants aux US, cette pauvre Europe qui n'existe guère

