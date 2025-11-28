Boeing fournira des hélicoptères d'attaque à la Pologne

(AOF) - Mercredi, Boeing a annoncé qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, y compris 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de ventes militaires à l'étranger attribué par l'armée américaine d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars. La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'hélicoptères Apache commandés en dehors des États-Unis dans l'histoire du programme. Les livraisons sont prévues pour 2028.
