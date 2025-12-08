 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,14
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing finalise l'acquisition de Spirit AeroSystems
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 15:43

Boeing annonce avoir finalisé l'acquisition de Spirit AeroSystems, une transaction qui comprend toutes les activités commerciales liées à Boeing de Spirit, y compris les fuselages du programme 737 et les structures majeures des 767, 777 et 787 Dreamliner.

La transaction permet aussi d'internaliser le plus grand fournisseur de pièces détachées de Boeing, d'élargir l'empreinte mondiale de services de maintenance, de réparation et de révision, et de mettre la main sur les activités après-marché de Spirit.

Les opérations de Spirit AeroSystems à Wichita (Kansas), Dallas (Texas) et Tulsa (Oklahoma), ainsi que le Spirit's Aerospace Innovation Center à Prestwick (Écosse), commenceront à s'intégrer au constructeur aéronautique.

Spirit Defense continuera de servir ses clients de l'industrie de la défense en tant que filiale non intégrée de Boeing Defense, Space & Security. Enfin, le site de Belfast (Irlande du Nord) fonctionnera en tant que filiale autonome du groupe, sous la marque Short Brothers.

Valeurs associées

BOEING CO
205,870 USD NYSE +1,99%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank