Boeing finalise l'acquisition de Spirit AeroSystems
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 15:43
La transaction permet aussi d'internaliser le plus grand fournisseur de pièces détachées de Boeing, d'élargir l'empreinte mondiale de services de maintenance, de réparation et de révision, et de mettre la main sur les activités après-marché de Spirit.
Les opérations de Spirit AeroSystems à Wichita (Kansas), Dallas (Texas) et Tulsa (Oklahoma), ainsi que le Spirit's Aerospace Innovation Center à Prestwick (Écosse), commenceront à s'intégrer au constructeur aéronautique.
Spirit Defense continuera de servir ses clients de l'industrie de la défense en tant que filiale non intégrée de Boeing Defense, Space & Security. Enfin, le site de Belfast (Irlande du Nord) fonctionnera en tant que filiale autonome du groupe, sous la marque Short Brothers.
Valeurs associées
|205,870 USD
|NYSE
|+1,99%
