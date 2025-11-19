Boeing fait un retour partiel au salon aéronautique de Dubaï avec une commande de jets de flydubai

Boeing remporte une commande de 75 jets MAX auprès de flydubai, un client de longue date

flydubai a annoncé mardi une commande de 150 Airbus A321neo

Emirates annonce une commande de 8 Airbus A350-900

Boeing BA.N a riposté au salon aéronautique de Dubaï en passant une commande provisoire de 75 de ses jets 737 MAX auprès de flydubai mercredi, un jour après que le client de longue date de Boeing ait passé une commande pour 150 avions A321neo concurrents à son grand rival Airbus AIR.PA .

Flydubai a déclaré dans un communiqué que la commande incluait des options pour 75 autres avions Boeing.

La défection d'Airbus a été l'un des principaux sujets de discussion du plus grand événement aéronautique du Moyen-Orient, qui s'est tenu sur le site d'un nouvel aéroport qui accueillera flydubai d'ici 2032.

Boeing a continué à négocier un accord impliquant des dizaines de jets pour récupérer une partie de sa part de la croissance de l'un de ses plus importants opérateurs de 737 MAX, a rapporté Reuters cette semaine.

L'accord permet à flydubai de choisir à une date ultérieure laquelle des trois variantes du 737 MAX - le MAX 8, le MAX 9 ou le MAX 10 qui n'a pas encore été certifié - lui convient, a déclaré la compagnie aérienne.

Dans une interview accordée plus tôt , le directeur général Ghaith Al Ghaith a décrit Boeing BA.N comme "ma maison" et a déclaré que le constructeur américain sortirait renforcé de sa récente crise, tout en soulignant que les avions Airbus avaient été choisis principalement pour leur autonomie et leur taille accrues.

EMIRATES ANNONCE UNE COMMANDE D'A350-900

Ces dernières années, Airbus s'est taillé la part du lion sur la partie la plus active du marché des avions à réaction, l'A321neo ayant pris le pas sur le plus grand équivalent disponible de Boeing, le 737 MAX 10, qui devrait entrer en service l'année prochaine après des retards de certification.

Au sommet du marché, Boeing a dominé la première journée du salon avec une commande surprise de 38 milliards de dollars pour le 777X de la part d'Emirates, qui continue à soutenir le plus grand biréacteur du monde pour répondre à la demande malgré de longs retards de développement.

Le président de la compagnie aérienne, Tim Clark, a déclaré mardi qu'il n'était pas encore prêt à acheter l'Airbus A350-1000, un avion concurrent, en raison des questions relatives aux performances des moteurs dans les conditions difficiles du Golfe, mais il a fait l'éloge de l'A350-900, plus petit, qu'Emirates a commencé à prendre en charge il y a un an.

Mercredi, Emirates a révélé une commande précédemment non divulguée de huit Airbus AIR.PA A350-900 supplémentaires, un jour après avoir exclu une commande immédiate d'A350-1000 plus grands.

La commande avait été précédemment affichée par Airbus comme une transaction avec un acheteur anonyme. Bien qu'elle ne soit pas nouvelle dans les registres du constructeur, la décision de la rendre publique pendant le salon aéronautique de Dubaï a été perçue comme un geste de soutien après qu'Emirates a passé lundi une commande de 777X d'une ampleur inattendue , selon les délégués.

Dans d'autres domaines, le salon a continué à refléter la demande pour les avions-cargos malgré les tensions commerciales mondiales.

La compagnie azerbaïdjanaise Silk Way West Airlines a signé un contrat portant sur deux A350F cargo supplémentaires et la compagnie libyenne Buraq Air a signé un accord provisoire portant sur l'achat de 10 A320neo pour le transport de passagers, a indiqué Airbus.