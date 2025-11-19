Après une nouvelle incursion de drone, l'Otan et la la Roumanie déploient des avions de chasse

Le survol de drone a été détecté alors que la Russie menait des frappes en Ukraine, près de la frontière roumaine.

Un F-16 roumain au-dessus des eaux territoriales grecques, le 4 octobre 2024. (illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Après une nouvelle incursion de drone dans son espace aérien, la Roumanie, pays membre de l'Otan et frontalier de l'Ukraine, a mobilisé mercredi 19 novembre des avions de chasse, a annoncé le ministère roumain de la Défense.

Deux chasseurs allemands opérant en Roumanie surveillaient la situation aérienne peu après minuit à la frontière avec l'Ukraine, à la suite de frappes aériennes russes, a indiqué le ministère roumain de la Défense dans un communiqué de presse.

"Pendant quelques minutes a été détecté le signal d'un drone ayant pénétré d'environ huit kilomètres dans l'espace aérien national " avant de disparaître des radars, a ajouté le ministère, précisant qu'une alerte téléphonique avait été envoyée aux habitants du comté de Tulcea, dans le sud-est du pays. "Le drone est réapparu par intermittence sur le radar pendant environ 12 minutes" après des frappes aériennes russes près de la frontière roumaine avec l'Ukraine , a précisé le ministère, ajoutant qu'aucun impact au sol n'avait été signalé.

Aucun impact au sol

"Deux autres avions, des F-16 de l'armée de l'air roumaine, ont été mobilisés", a ajouté le ministère, précisant qu'"aucun cas d'impact d'aéronef au sol n'a(vait) été signalé".

Une alerte a également été envoyée aux habitants du comté de Galati, lui aussi dans le sud-est. La Moldavie voisine a également annoncé avoir constaté le survol de son territoire par un drone dans la nuit. "L'aéronef a traversé l'espace aérien moldave entre 3h22 et 3h35 (1h22 et 1h35 GMT), volant de Lesnaia (Ukraine) vers Saiti, district de Stefan Voda, à une altitude d'environ 100 m", a précisé le ministère moldave dans son communiqué.

La Roumanie a enregistré plusieurs violations de son espace aérien, notamment des fragments de drones tombant sur son territoire , depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Lundi, les autorités roumaines avaient ordonné l'évacuation de deux villages après qu'une attaque de drones russes de l'autre côté du Danube, en Ukraine, a provoqué un incendie sur un navire transportant du gaz de pétrole liquéfié. C'était la première fois que des villages étaient évacués dans le pays en raison de la guerre en Ukraine. L'ordre d'évacuation avait été levé mardi.