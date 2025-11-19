Nokia se réorganise en deux pôles pour tirer parti de l'IA

( AFP / JOSEP LAGO )

L'équipementier finlandais de télécommunications Nokia a annoncé mercredi se réorganiser autour de deux segments, les infrastructures réseaux et les infrastructures mobiles, pour profiter de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe a accéléré son recentrage autour de l'IA depuis l'arrivée en avril de son nouveau patron, l'Américain Justin Hotard. Cela s'est en particulier concrétisé avec l'entrée dans son capital à hauteur de 2,9%, annoncée fin octobre, du géant américain des puces électroniques Nvidia, assortie d'un partenariat dans l'IA.

Présentant sa stratégie dans un communiqué publié mercredi à l'occasion de sa journée consacrée aux analystes et investisseurs, Nokia y explique qu'il simplifie son organisation autour de "deux segments opérationnels principaux afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et d'accélérer l'innovation, alors que le super cycle de l'IA augmente la demande en matière de connectivité avancée".

Le groupe indique que le segment infrastructures réseaux est "positionné pour tirer parti du développement rapide et mondial de l'IA et des centres de données, tout en continuant à innover pour sa clientèle dans le domaine des télécommunications".

Le nouveau segment infrastructures mobiles doit "devenir le leader des technologies et des services de réseaux centraux et radio, afin de mener le secteur vers les réseaux natifs IA et la 6G", ajoute le groupe.

Conséquence de cette réorganisation, Nokia va placer dans une unité à part (portfolio business) une série d'activités qui ne sont plus "considérées comme essentielles pour l'avenir de sa stratégie". Leur sort sera décidé en 2026. Elles représentent un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros, sur des ventes de 19,2 milliards d'euros pour l'ensemble de Nokia l'an dernier.

Le groupe dévoile par ailleurs de nouveaux objectifs financiers de long terme, à savoir un bénéfice d'exploitation compris entre 2,7 et 3,2 milliards d'euros pour 2028, contre 2 milliards sur les 12 derniers mois dans sa nouvelle configuration.