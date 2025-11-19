 Aller au contenu principal
Interpellé par la série "Adolescence", le Premier ministre britannique adresse un message à son fils
information fournie par AFP 19/11/2025 à 13:54

Le Premier ministre britannique Keir Starmer le 19 novembre 2025 à Londres sur le perron de Downing Street ( AFP / CARLOS JASSO )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a adressé mercredi un message vidéo à son fils de 17 ans publié sur les réseaux sociaux, dans lequel il se dit "fier" de lui, évoquant la question de la masculinité et la série "Adolescence".

Le message, au ton intime, est diffusé à l'occasion de la journée internationale des hommes, alors que le gouvernement lance un plan stratégique pour lutter contre le suicide, les problèmes de santé mentale et les addictions touchant les hommes et les adolescents.

"Je sais que les jeunes hommes subissent des pressions dont il est difficile de parler et se posent des questions auxquelles il est franchement difficile de répondre. Des questions sur la santé mentale, la masculinité, les réseaux sociaux", dit le dirigeant travailliste, face caméra.

Keir Starmer rappelle avoir regardé avec ses deux enfants la série phénomène "Adolescence", l'une des séries britanniques les plus populaires de Netflix , qui traite du meurtre d'une jeune fille par un camarade de classe et de l'influence des idées masculinistes sur les garçons.

Le Premier ministre britannique reçoit des écoliers le 12 novembre 2025 à Londres pour le lancement de l'Euro de foot 2028 ( POOL / Stefan Rousseau )

"En tant que père, c'était parfois dur à regarder. Mais s'il y a un espoir que je nourris, c'est que nous continuions à nous parler, à apprendre les uns des autres, à nous entraider", ajoute-t-il.

Ce message fait écho à une initiative lancée par Stephen Graham, le créateur de la série Adolescence, qui a invité récemment les pères du monde entier à écrire une lettre à leurs fils sur leur vision et leur expérience de la masculinité, dans le cadre d'un projet de livre.

Dans sa vidéo de moins de trois minutes, entrecoupée de ce qui semble être des images d'archives personnelles, Keir Starmer revient aussi sur sa relation avec son propre père qu'il décrit comme distante: "lui et moi ne parlions jamais vraiment, nous n'avons jamais appris à nous connaître".

Déterminé à ce que sa relation avec son fils soit "différente", il raconte son bonheur de passer du temps avec ce dernier, notamment en allant voir jouer l'équipe d'Arsenal.

Il appelle aussi son fils, et plus largement les jeunes, à ne pas sombrer dans l'autodévalorisation.

