Boeing et les négociateurs syndicaux se réuniront lundi pour relancer les négociations contractuelles au point mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Boeing et de précisions dans les paragraphes 5 à 8) par Dan Catchpole

Les négociateurs de Boeing BA.N et de son principal syndicat de cadres prévoient de se rencontrer lundi pour reprendre les discussions sur la convention collective, a déclaré un porte-parole de la Society of Professional Engineering Employees Association (SPEEA). Les quelque 17 000 membres de la SPEEA ont rejeté à une écrasante majorité l’offre de convention collective de Boeing la semaine dernière.

Les membres du syndicat, qui regroupent des ingénieurs et des techniciens, ont indiqué cette semaine dans un sondage réalisé par la SPEEA qu’ils souhaitaient obtenir de Boeing des augmentations salariales plus importantes et garanties immédiatement.

La deuxième priorité, selon les résultats de l’enquête communiqués par la SPEEA, est une augmentation des montants alloués aux augmentations annuelles liées à la performance. De meilleures indexations annuelles sur le coût de la vie figuraient en troisième position parmi les priorités, selon les quelque 13 000 membres du syndicat ayant répondu à l’enquête. « Nous souhaitons parvenir à un accord avant l’expiration de la convention collective actuelle et nous nous réjouissons de trouver une solution avec la SPEEA à la table des négociations », a déclaré un porte-parole de Boeing à Reuters. L’entreprise n’a pas souhaité faire d’autres commentaires. Le constructeur aéronautique a publié mardi des offres d’emploi pour des sous-traitants , apparemment en prévision d’une grève après l’expiration de la convention collective actuelle, le 6 octobre. Les membres de la SPEEA effectuent un travail essentiel dans le cadre des efforts déployés par Boeing pour obtenir la certification de son 737 MAX 10 et de son 777-9 , deux modèles qui accusent plusieurs années de retard sur le calendrier prévu. Un arrêt de travail retarderait encore davantage la mise en service de ces deux appareils par les compagnies aériennes qui attendent leur livraison.