 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing et le syndicat des ingénieurs parviennent à un accord provisoire sur la convention collective
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 02:48
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'offre prévoit des augmentations salariales générales plus importantes

* Les membres du syndicat des ingénieurs jouent un rôle essentiel dans les efforts de Boeing pour obtenir la certification de ses nouveaux avions

* Les membres du syndicat pourraient se mettre en grève le 7 octobre si aucun accord n'est conclu d'ici là

(Ajout de détails sur la convention collective, de la déclaration du syndicat et du contexte tout au long de l'article)

par Dan Catchpole

Boeing BA.N et son syndicat d'ingénieurs sont parvenus vendredi à un accord provisoire sur la convention collective, ont indiqué des responsables syndicaux.

Cette proposition, d’une durée de quatre ans, prévoit des augmentations salariales générales plus importantes que la première offre, que les membres de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) avaient rejetée à une écrasante majorité lors d’un vote le 21 août.

Si elle est approuvée, les quelque 17.000 membres des unités professionnelles et techniques de la SPEEA bénéficieraient d’une augmentation salariale de 10 % le 16 octobre, suivie d’augmentations de 4 % ainsi que d’augmentations au mérite de 2027 à 2030.

Boeing n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon le syndicat, la dernière offre comprend également des modifications des politiques de télétravail et des limites d’heures supplémentaires pour les membres des unités professionnelles.

Après avoir rejeté la première offre de Boeing, les membres de la SPEEA ont indiqué, dans un sondage interne, que leur priorité absolue était d’obtenir des augmentations salariales générales plus importantes.

“Nous vous avons clairement entendus, à travers vos réponses au sondage et vos commentaires lors des réunions publiques. Nous avons rapporté vos propos à la table des négociations, et ils ont guidé chacune de nos discussions avec les dirigeants de Boeing”, a déclaré l’équipe de négociation de la SPEEA dans un communiqué.

L’accord provisoire “ne répond pas à toutes nos demandes, mais il représente un véritable pas en avant vers l’amélioration de nos conditions salariales et de notre vie professionnelle, ainsi que vers le rétablissement des relations entre la direction de Boeing et les membres de notre syndicat”, a ajouté l’équipe.

Le contrat actuel expire le 6 octobre. Si aucun accord n’est conclu d’ici là, les membres de la SPEEA pourront se mettre en grève.

Les membres de la SPEEA jouent un rôle essentiel dans les efforts de Boeing pour obtenir la certification de ses avions 737 MAX 10 et 777-9, qui accusent tous deux plusieurs années de retard.

L’offre précédente prévoyait des augmentations salariales générales de 3 %. Plusieurs membres de la SPEEA ont déclaré à Reuters que cela garantirait pratiquement que leurs salaires resteraient en deçà de l’inflation.

L’indice des prix à la consommation, référence en matière d’inflation, a augmenté de 4,5 % au cours de l’année écoulée pour la région de Seattle, où travaillent la plupart des membres de la SPEEA, selon les chiffres publiés en juillet par le Bureau américain des statistiques du travail.

La SPEEA n’a pas négocié de nouvelle convention collective avec l’entreprise pour ses membres du Nord-Ouest depuis 2012. Les membres ont approuvé des prolongations de convention en 2016 et 2020.

Valeurs associées

BOEING CO
210,420 USD NYSE +2,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, sous le regard de son fils Eric Trump, effectue le premier coup de départ pour inaugurer le parcours Trump International Golf Links à Balmedie, dans l'Aberdeenshire, au nord-est de l'Ecosse, le 29 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump en Irlande pour une visite mêlant golf et diplomatie
    information fournie par AFP 12.09.2026 03:14 

    Le président américain Donald Trump est attendu samedi en Irlande pour une visite de deux jours mêlant diplomatie et golf, un déplacement qui brouille une nouvelle fois la frontière entre sa fonction présidentielle et ses intérêts privés. Au moins 4.000 policiers ... Lire la suite

  • Combinaison d'images créée le 9 avril 2023 du leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à gauche et du premier secrétaire du PCF Fabien Roussel à droite ( AFP / JOEL SAGET )
    Présidentielle: duel à distance Mélenchon/Roussel à la Fête de l'Humanité
    information fournie par AFP 12.09.2026 03:03 

    Qui est le plus chez lui à La Fête de l'Humanité ? Les deux candidats de gauche radicale à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, vont chacun y prendre la parole samedi, le premier espérant notamment récolter le vote communiste. Le patron du PCF ... Lire la suite

  • Des partisans des autorités houthies défilent lors d’un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis du Yémen s'emparent du stratégique détroit de Bab el-Mandeb
    information fournie par AFP 12.09.2026 01:53 

    Les Houthis pro-iraniens ont pris le contrôle vendredi de la côte yéménite sur la mer Rouge et des îles du détroit de Bab el-Mandeb, au terme d'une offensive éclair qui consolide leur emprise sur ce passage stratégique reliant l'Europe à l'Asie. Dans un développement ... Lire la suite

  • Une jeune fille se tient au milieu des décombres après un incendie qui a ravagé une école à Bukavu, le 11 septembre 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )
    Le bilan de l'incendie dans l'est de la RDC monte à 26 écoliers tués
    information fournie par AFP 12.09.2026 01:42 

    Au moins 26 enfants ont été tués dans une bousculade après qu'un incendie s'est propagé à une école à Bukavu, ville densément peuplée de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), suscitant une vague d'émotion nationale. Jeudi matin, vers 9 heures (07H00 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,36 -4,51%
CAC 40
8 179,77 +0,78%
Or
4 348,36 0,00%
TOTALENERGIES
78,77 +0,50%
EUR/USD SPOT
1,15983 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank