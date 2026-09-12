Boeing et le syndicat des ingénieurs parviennent à un accord préliminaire sur la convention collective

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* L'offre prévoit des augmentations salariales générales plus importantes

* Les membres du syndicat des ingénieurs jouent un rôle essentiel dans les efforts de Boeing pour obtenir la certification de ses nouveaux avions

* Les membres du syndicat pourraient se mettre en grève le 7 octobre si aucun accord n'est conclu d'ici là

(Mise à jour avec la déclaration de Boeing au paragraphe 4)

par Dan Catchpole

Boeing BA.N et son syndicat d’ingénieurs sont parvenus vendredi à un accord provisoire, ont indiqué des responsables syndicaux.

Cette offre, d'une durée de quatre ans, prévoit des augmentations salariales générales plus importantes que la première proposition, que les membres de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) avaient rejetée à une écrasante majorité lors d'un vote le 21 août.

Si elle est approuvée, les quelque 17 000 membres des unités professionnelles et techniques de la SPEEA bénéficieraient d’une augmentation salariale de 10 % le 16 octobre, suivie d’augmentations de 4 % ainsi que d’augmentations au mérite de 2027 à 2030.

"Notre offre finale de convention collective répond aux principales priorités identifiées par nos employés et les équipes de transactions de la SPEEA, notamment une augmentation salariale immédiate et des enveloppes salariales plus importantes assorties de garanties", a déclaré dans un communiqué Ben Nimmergut, vice-président et ingénieur en chef fonctionnel chargé de l'ingénierie de production chez Boeing.

Selon le syndicat, la dernière offre comprend des modifications des politiques de télétravail et des limites d’heures supplémentaires pour les membres des unités professionnelles.

Après avoir rejeté la première offre de Boeing, les membres de la SPEEA ont indiqué, dans un sondage interne, que leur priorité absolue était d’obtenir des augmentations salariales générales plus importantes.

"Nous vous avons clairement entendus, à travers vos réponses à l’enquête et vos commentaires lors des réunions publiques. Nous avons rapporté vos propos à la table des négociations, et ils ont orienté chacune de nos discussions avec les dirigeants de Boeing", a déclaré l’équipe de transactions de la SPEEA dans un communiqué.

L’accord provisoire "ne répond pas à toutes nos demandes, mais il représente un véritable pas en avant vers l’amélioration de nos conditions salariales et de notre vie professionnelle, ainsi que vers le rétablissement des relations entre la direction de Boeing et les membres de notre syndicat", a ajouté l’équipe.

Le contrat actuel expire le 6 octobre. Si aucun accord n’est conclu d’ici là, les membres de la SPEEA pourront se mettre en grève.

Les membres de la SPEEA jouent un rôle essentiel dans les efforts de Boeing pour obtenir la certification de ses avions 737 MAX 10 et 777-9, qui accusent tous deux plusieurs années de retard.

L’offre précédente prévoyait des augmentations salariales générales de 3 %. Plusieurs membres de la SPEEA ont déclaré à Reuters que cela garantirait pratiquement que leurs salaires resteraient en deçà de l’inflation.

L’indice des prix à la consommation, référence en matière d’inflation, a augmenté de 4,5 % au cours de l’année écoulée pour la région de Seattle, où travaillent la plupart des membres de la SPEEA, selon les chiffres publiés en juillet par le Bureau américain des statistiques du travail.

La SPEEA n’a pas négocié de nouvelle convention collective avec l’entreprise pour ses membres du Nord-Ouest depuis 2012. Les membres ont approuvé des prolongations de convention en 2016 et 2020.