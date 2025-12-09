Boeing et la RAAF réussissent le tir de missile CCA depuis le MQ-28 Ghost Bat
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 10:34
Cette mission historique a impliqué un MQ-28 Ghost Bat faisant équipe avec un E-7A Wedgetail et un F/A-18F Super Hornet de la RAAF pour détruire un drone cible de type chasseur.
Cet exercice était le fruit d'une collaboration entre Boeing, la RAAF, l'US Air Force et des partenaires industriels.
" C'est la première fois qu'un aéronef autonome réussit un engagement air-air avec un missile AIM-120, établissant ainsi le MQ-28 comme un CCA mature et capable de combat ", a déclaré Amy List , directrice générale de Boeing Defence Australia.
" Cette dernière réalisation prouve l'avantage que les plateformes CCA spécialisées apportent à l'efficacité des missions des forces de défense, en permettant une augmentation de la masse opérationnelle et des échanges de données pour une prise de décision éclairée, tout en réduisant les coûts et les risques liés aux équipages pilotes. "
Valeurs associées
|206,340 USD
|NYSE
|+2,22%
