Plus de 35.000 milliards de dollars : l'ONU prévoit un record d'échanges commerciaux dans le monde en 2025

Le volume d'échange commerciaux au niveau mondial pourrait dépasser 35.000 milliards de dollars, a estimé mardi 9 décembre l'ONU, qui entrevoit toutefois une baisse pour l'année prochaine.

"Si les projections se confirment, le commerce mondial dépassera pour la première fois les 35.000 milliards de dollars cette année , soit une hausse d'environ 2.200 milliards de dollars (environ 7%) par rapport à 2024", a indiqué l'ONU Commerce et Développement (Cnuced) dans sa dernière évaluation.

Selon ces projections, le commerce des biens devrait représenter environ 1.500 milliards de dollars d'augmentation, tandis que celui des services devrait croître d'environ 750 milliards de dollars.

Toutefois, selon la Cnuced, "la dynamique devrait s'affaiblir en 2026" .

"Le ralentissement de la croissance mondiale, l'augmentation de la dette, la hausse des coûts du commerce et la persistance de l'incertitude sont susceptibles de peser sur les flux commerciaux", estime l'organisation.

Le secteur manufacturier, "un moteur essentiel"

Entre le quatrième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025, la Cnuced constate que le commerce entre pays en développement a progressé plus rapidement que la moyenne mondiale, avec une augmentation d'environ 8%," témoignant d'une résilience croissante" dans ces régions.

L'Asie de l'Est a notamment enregistré une hausse des exportations de 9% sur la période, contre 7% pour l'Amérique du Sud, 6% pour l'Europe et l'Afrique et 2% pour l'Amérique du Nord.

Le secteur manufacturier est "resté un moteur essentiel" du commerce mondial, avec une croissance de 10% sur les quatre derniers trimestres. L'électronique, notamment, a tiré la croissance avec une progression de 14% sur la même période, soutenue par une forte demande liée à l'intelligence artificielle, indique la Cnuced.

En revanche le secteur automobile est resté "atone" , avec des échanges commerciaux qui ont reculé de 4% sur les quatre derniers trimestres.

Par ailleurs, "la concentration des échanges entre les plus grandes économies s'est accrue, signe qu'une part croissante du commerce transite par un groupe restreint d'acteurs majeurs", ajoute l'organisation.