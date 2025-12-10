Safran va céder au fonds américain Kingswood sa branche de divertissement et de connectivité à bord
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 09:23
Dans un communiqué, l'équipementier aéronautique français rappelle que la division, dénommée Safran Passenger Innovations (SPI), est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de son marché, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 460 millions de dollars et un effectif comptant près de 740 collaborateurs répartis sur trois sites, deux aux Etats-Unis et un en Allemagne.
Le groupe souligne que Kingswood a prévu de mobiliser, dans le cadre du rachat, ses moyens financiers, son réseau de partenaires et son expertise afin de développer l'entreprise et de contribuer à la création de nouvelles solutions connectées de divertissement à bord, un élément devenu de son point de vue un facteur "clé" de l'expérience passager alors que l'industrie aéronautique poursuit sa croissance.
La finalisation du projet, qui reste soumis à l'obtention des autorisations réglementaires et aux conditions usuelles prévues dans ce type d'opération, est attendue d'ici la fin du 1er trimestre 2026.
A la Bourse de Paris, l'action Safran, qui a progressé de 39% cette année, était parfaitement stable mercredi dans les premiers échanges dans le sillage de cette annonce.
