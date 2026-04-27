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Boeing et la Marine américaine ont réalisé avec succès un vol d'essai d'un avion de ravitaillement sans pilote
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N et la Marine américaine ont mené à bien le premier vol d'essai d'un avion de ravitaillement sans pilote MQ-25A Stingray opérationnel, a annoncé lundi le constructeur aéronautique.

Le MQ-25A, qui sera utilisé sur le pont des porte-avions de la Marine , est le premier des quatre appareilsqui seront livrés à la Marine dans le cadre du contrat initial de développement technique et de fabrication d'un montant de 805 millions de dollars .

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