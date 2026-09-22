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Boeing et Gogo testent un drone militaire relié par satellite pour faire concurrence à Starlink
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 22:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le drone Insitu de Boeing serait connecté aux satellites OneWeb d'Eutelsat

* Ce système non soumis à l'ITAR renforcerait l'attrait à l'exportation

* Le réseau Starlink de SpaceX prend de plus en plus d'importance dans la guerre des drones

par Mike Stone

Insitu, la filiale de Boeing spécialisée dans les drones, et Gogo, fournisseur de Wi-Fi pour l'aviation, ont testé avec succès un drone militaire utilisant des communications par satellite, ont annoncé mardi les deux entreprises, soulignant les efforts croissants des gouvernements et des entreprises de défense pour réduire leur dépendance vis-à-vis du système Starlink d'Elon Musk.

Gogo Special Missions, la branche militaire et gouvernementale de Gogo GOGO.O , et Insitu BA.N ont intégré une version modifiée de l'antenne Galileo HDX de Gogo sur le drone Integrator d'Insitu, un aéronef sans pilote de taille moyenne utilisé par des clients militaires pour des missions de surveillance et de reconnaissance.

La guerre des drones est devenue un élément central de la stratégie militaire suite à son utilisation généralisée lors de la guerre menée par la Russie en Ukraine et dans les conflits à travers le Moyen-Orient. Alors que les armées cherchent à faire opérer leurs drones à des portées plus longues, à résister aux attaques de brouillage et à mener des missions de plus en plus complexes, elles se tournent vers des réseaux satellitaires tels que Starlink plutôt que de s’appuyer sur des liaisons radio en ligne de vue.

Gogo et Insitu ont déclaré que leur système fournirait au drone Integrator un accès Internet mondial à haut débit via le réseau de satellites en orbite basse d’Eutelsat OneWeb ETL.PA et qu’il ne serait pas soumis à la réglementation américaine ITAR (International Traffic in Arms Regulations), ce qui faciliterait les exportations vers les clients internationaux.

« L’ajout d’une option de communications par satellite (SATCOM) haut débit non soumise à l’ITAR est une capacité essentielle pour nos clients internationaux », a déclaré John Kelly, vice-président chargé de la croissance chez Insitu, dans un communiqué, ajoutant que cette technologie étendrait la portée des systèmes de commandement et de contrôle et permettrait une transmission plus rapide des données des capteurs depuis le champ de bataille.

Gogo et Insitu n’ont pas communiqué de calendrier pour le déploiement du système.

La fourniture à des utilisateurs militaires de Starlink et de Starshield, le service de communications par satellite sécurisé de SpaceX destiné aux pouvoirs publics, est devenue une source importante de revenus pour l’entreprise de Musk. Mais les gouvernements européens et certains responsables du Pentagone ont exprimé leurs inquiétudes quant à une dépendance excessive vis-à-vis de Starlink, dont la constellation de milliers de satellites éclipse largement celles de ses concurrents.

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