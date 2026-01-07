Boeing et Alaska Airlines scellent une commande historique pour 110 appareils
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 15:45
Ce contrat majeur porte sur l'acquisition de 105 exemplaires du 737-10, la variante la plus capacitaire de la gamme 737 MAX (737 Monocouloir de Grande Capacité), assortis d'options pour 35 unités supplémentaires ainsi que sur cinq 787 Dreamliner qui permettront de soutenir le développement du réseau long-courrier de la compagnie vers l'Europe et l'Asie.
Cet investissement constitue un "pilier de l'exécution de notre plan stratégique Alaska Accelerate", a commenté le directeur général d'Alaska Air Group, Ben Minicucci.
L'intégration du 737-10 vise à optimiser la rentabilité grâce au "coût par siège le plus bas de tous les monocouloirs", tandis que l'extension du portefeuille de projets internationaux prévoit de desservir au moins douze destinations mondiales d'ici quelques années.
Cette transaction porte le carnet de commandes total d'Alaska Airlines à 174 appareils de la famille 737 MAX et 12 gros-porteurs 787.
Le titre Boeing évolue actuellement à l'équilibre à New York, alors que Wall Street vient d'ouvrir ses portes.
