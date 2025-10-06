Boeing et Airbus rejettent les rumeurs concernant l'imminence de nouveaux modèles d'avions à réaction

Les dirigeants de Boeing et d'Airbus ne prévoient pas de nouveaux avions à fuselage étroit dans un avenir proche

Un dirigeant de Boeing déclare que la priorité est donnée aux projets en attente de certification

Selon un dirigeant d'Airbus, tout nouvel avion doit être 25 à 30 % plus efficace

(Mise à jour avec citations et contexte) par Tim Hepher

Les dirigeants de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA ont mis un terme aux spéculations sur l'imminence de décisions de remplacer leurs modèles à fuselage étroit les plus vendus, en déclarant devant un large public d'investisseurs qu'il faudrait du temps pour atteindre le niveau de performance requis.

Le Wall Street Journal a rapporté lundi dernier que Boeing en était aux premières étapes du développement d'un successeur au 737. Mais Darren Hulst, responsable du marketing, a déclaré à l'International Society of Transport Aircraft Trading que le lancement était "encore loin", tandis qu'un haut responsable d'Airbus a déclaré qu'il faudrait "un peu de temps" pour réaliser lesgains d' efficacité nécessaires pour attirer le marché.

Les dirigeants ont répondu séparément à des questions posées sur scène lors d'une manifestation de l'ISTAT à Prague lundi.

Les principaux avionneurs mondiaux ont dû faire face à une demande record pour des modèles à fuselage étroit tels que le 737 et son concurrent européen, la famille A320. Ces deux appareils ont été développés il y a plusieurs décennies, mais ont été modernisés avec de nouveaux moteurs au milieu de la dernière décennie.

BOEING "PAS PRÈS DE LANCER" UN NOUVEL AVION

La question de savoir quand ils lanceront la prochaine phase de leur rivalité épique en introduisant un tout nouveau modèle est l'un des principaux dilemmes auxquels est confrontée l'industrie aérospatiale, bien que la plupart des analystes s'accordent à dire qu'un lancement est peu probable avant la fin de cette décennie.

Au début de l'année, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a rencontré Rolls-Royce RR.L pour discuter d'un nouveau moteur, selon le rapport du WSJ.

"Nous ne sommes jamais à l'écart des nouvelles technologies, mais nous ne sommes pas non plus près de lancer un nouvel avion", a déclaré Hulst, vice-président de Boeing chargé du marketing commercial, lors de la conférence de l'ISTAT.

Le lancement d'un avion est l'étape à laquelle un fabricant commence le développement d'un produit spécifique et cherche de nouveaux acheteurs.

Dans une note adressée à son personnel la semaine dernière, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a rappelé que tout nouvel avion dépendrait du marché, de la technologie et de l'état de préparation de l'entreprise elle-même, a rapporté FlightGlobal.

Boeing est endetté à hauteur de 50 milliards de dollars à la suite d'une crise de sécurité concernant son modèle le plus vendu, le 737 MAX.

Entre-temps, quatre projets sont en attente de certification: deux variantes du MAX et le plus grand jet de passagers 777-9, ainsi que son modèle de fret apparenté, collectivement connu sous le nom de 777X.

Bloomberg a rapporté la semaine dernière que la certification du 777X avait été repoussée à 2027, ce qui porte les retards cumulés à sept ans.

Hulst a déclaré que l'achèvement des projets en cours était la principale priorité avant un nouveau modèle, mais il n'a pas commenté le calendrier du 777X.

AIRBUS AFFIRME QUE L'OBJECTIF D'EFFICACITÉ PRENDRA DU TEMPS

Airbus, qui dépasse Boeing, en particulier avec les versions plus grandes de la famille A320, a exprimé son intérêt pour une technologie de moteur radicalement nouvelle.

François Collet, responsable du négoce et de la gestion des actifs chez Airbus, a déclaré à ISTAT que tout nouvel avion devrait offrir un gain d'efficacité de 25 à 30 %, ce qui prendrait "un peu de temps".