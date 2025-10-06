Boeing et Airbus ne prévoient pas de lancer de nouveaux avions à réaction dans l'immédiat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA ont mis un terme aux spéculations sur l'imminence d'une décision de remplacer leurs modèles à fuselage étroit les plus vendus, en déclarant devant un large public d'investisseurs qu'il faudrait du temps pour atteindre le niveau de performance requis.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que Boeing en était aux premières étapes du développement d'un successeur au 737. Mais Darren Hulst, responsable du marketing, a déclaré à l'International Society of Transport Aircraft Trading que le lancement était "encore loin", tandis qu'un haut responsable d'Airbus a déclaré qu'il faudrait "un peu de temps" pour obtenir le gain d'efficacité de 25 à 30 % nécessaire pour attirer le marché.

Les deux dirigeants se sont exprimés en réponse à des questions posées sur scène lors d'une réunion de l'ISTAT à Prague.