Boeing en hausse grâce à un contrat de 8,6 milliards de dollars du Pentagone pour des F-15 à Israël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 décembre - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de 1,7 % à environ 221,1 $ dans les premiers échanges

** Le Pentagone a attribué à BA un contrat de 8,6 milliards de dollars pour la fourniture de jets F-15 à Israël

** Le Pentagone indique que le contrat devrait être achevé d'ici le 31 décembre 2035

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 25 % depuis le début de l'année