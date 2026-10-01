Boeing en hausse après l'approbation de la convention collective par le syndicat, écartant ainsi le risque de grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action Boeing BA.N a progressé d'environ 4 % à 193 dollars

** Le plus grand syndicat des cols blancs de Boeing a approuvé une proposition de convention collective révisée, écartant ainsi la menace immédiate d’une grève qui aurait pu perturber les programmes aéronautiques et les livraisons

** La Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), qui représente environ 17 000 salariés de Boeing, indique que ses deux unités de négociation ont voté en faveur de la nouvelle convention collective d'une durée de quatre ans

** Le nouvel accord prévoit une augmentation salariale garantie de 10 % dès sa ratification, des augmentations annuelles de 4 % et des augmentations supplémentaires pouvant aller jusqu’à 2 % en fonction des performances

** Cette ratification permet à Boeing d’éviter d’éventuelles perturbations dans les travaux de certification des modèles 737 MAX 10 et 777X, ainsi que dans la montée en puissance prévue de la production et des livraisons

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 10,7 % depuis le début de l'année