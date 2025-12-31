Boeing devrait terminer en hausse en 2025 pour sortir de ses crises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** L'action Boeing BA.N devrait gagner environ 23 % en 2025, après avoir chuté d'environ 32 % en 2024

** La société prévoit un flux de trésorerie positif en 2026, grâce à l'augmentation des livraisons de ses avions commerciaux

** En juin, un Boeing 787-8 Dreamliner avec 242 personnes à bord s'est écrasé quelques minutes après le décollage dans la ville indienne d'Ahmedabad, marquant la pire catastrophe aérienne au monde depuis une décennie

** En octobre, BA a obtenu l'autorisation d'augmenter sa production de 737 MAX à 42 avions par mois, assouplissant ainsi le plafond de 38 avions en place depuis janvier de l'année dernière

** En avril, Co a déclaré qu'elle vendrait des parties de son activité Digital Aviation Solutions, y compris l'unité de navigation Jeppesen , à Thoma Bravo pour 10,6 milliards de dollars

** En août, environ 3 200 travailleurs des installations de défense du constructeur d'avions ont entamé une grève de trois mois , interrompant la production d'avions de chasse F-15 et d'autres programmes

** Au début du mois, le Pentagone a annoncé un contrat de 8,6 milliards de dollars avec Boeing pour des avions de combat F-15 destinés à Israël

** Les livraisons d'avions par Boeing sont restées inférieures à celles d'Airbus AIR.PA , et sont restées volatiles tout au long de l'année

** BA a un ratio PE à 12 mois de 119,56 contre un ratio médian de 20,55 pour l'industrie

** 24 des 29 sociétés de courtage attribuent à BA une note d'au moins "achat" et 5 une note de "maintien"; la prévision médiane est de 252,50 $ - données compilées par LSEG